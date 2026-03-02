中东局势紧张：国际油价或将冲破每桶100美元大关

多位行业专家预测，油价极有可能进一步攀升至每桶100美元。

—尽管军事冲突本身对油价形成支撑，但真正具有决定性的因素在于霍尔木兹海峡是否关闭。我们预计周末过后，油价将逼近每桶100美元；如果该航道持续封锁，价格甚至可能突破这一关口，-分析机构ICIS代表阿杰·帕尔马表示。

加拿大皇家银行和巴克莱银行的分析师也持相似观点。尽管“欧佩克+”主要成员国已宣布，计划自4月份起将原油日产量增幅从原定的13.7万桶提高至20.6万桶，但这一举措似乎难以平息市场焦虑情绪。

睿咨得能源分析师豪尔赫·莱昂警告称，鉴于当前针对伊朗的局势，3月2日开盘时市场已承受巨大压力，仅凭上述增产规模，恐不足以遏制油价上涨势头。

法新社援引SPI资产管理公司执行合伙人斯蒂芬·英尼斯的话指出，商业航运商正面临多重风险，包括霍尔木兹海峡可能遭遇导弹袭击、相关船舶保险协议被终止，以及海湾地区电子信号中断所引发的市场恐慌。

据英尼斯评估，如果霍尔木兹海峡遭到封锁，油价可能从冲突升级前约72美元的水平，在周一开盘时飙升至120美元至150美元之间。

虽然也有专家指出，沙特阿拉伯和阿联酋可以通过陆路管道绕开该海峡进行原油运输，但即便如此，全球市场预计仍将面临每日800万至1000万桶的供应缺口。

【编译：阿遥】