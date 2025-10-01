中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    21:49, 01 10月 2025 | GMT +5

    中国电建将哈萨克斯坦视为中亚战略合作重点

    哈萨克国际通讯社讯）外交部新闻处消息，9月30日，外交部投资委员会主席哈比多拉·沃斯潘库洛夫与哈萨克投资国有公司董事会主席马蒂亚尔·苏力坦别克共同会见了中国电力建设股份有限公司副总经理陈观福。

    Фото: gov.kz

    双方就中国电建扩大参与哈萨克斯坦能源和水利领域投资项目的可能性进行了讨论，涉及建设抽水蓄能电站、可再生能源设施和污水处理厂等项目。同时，还重点关注了数字技术的应用、电力设备本土化生产以及工程技术人才培养等议题。

    沃斯潘库洛夫指出，与中国电建的合作将为哈萨克斯坦创造新机遇，有助于引进先进技术、推动大型基础设施项目落地，并进一步提升能源安全和可持续发展水平。

    —我们认为，中国电建参与的项目将为哈萨克斯坦能源领域的现代化进程作出重要贡献。该集团在实施大型基础设施项目方面经验丰富、专业能力突出，而我们也愿意为这些倡议在本国的顺利推进提供全方位支持。-沃斯潘库洛夫表示。

    陈观福在会谈中强调，中国电建愿与哈萨克斯坦建立长期合作伙伴关系，并将其视为公司在中亚地区项目发展的战略重点。他还提到，中国电建正考虑在哈萨克斯坦推动涵盖可再生能源和水资源管理的全周期解决方案。

    中国电建是全球最大的能源与建筑企业之一，业务遍及130个国家，在水电站、火电站、可再生能源、交通和城市基础设施以及水利工程建设等领域处于行业领先地位。

    【编译：阿遥】

