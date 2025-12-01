中亚国家副外长第十五次年度会议在阿拉木图举行

会议围绕当前区域安全威胁、中亚国家稳定阿富汗局势的努力，以及水-能源资源领域的协作机制进行了深入探讨。

哈萨克斯坦第一副外长叶尔詹•阿什克巴耶夫在开场致辞中表示，深化中亚国家间的融合进程始终是哈萨克斯坦外交政策的重要优先方向。他强调，这一点在阿拉木图设立“面向中亚与阿富汗国家的联合国可持续发展区域中心”的背景下尤为具有现实意义。

阿什克巴耶夫指出，塔什干举行的第七次中亚国家元首咨询会议显示“中亚+”合作模式的吸引力持续上升，这也表明中亚地区的政治角色和国际主体性正在增强。

他表示，中亚国家的共同长期目标，是将中亚打造为一个经济持续发展、合作全面深化、和平稳定并走向繁荣的区域。

阿什克巴耶夫强调，一个稳定并走向发展道路的阿富汗仍是中亚国家的外交优先事项之一。因此，中亚各国正推动与阿富汗政府在贸易、交通、物流及人道交流方面的合作。

他指出，中亚实现真正的一体化高度依赖于水—能源资源的共同管理机制。在全球气候变化与跨境流域持续干涸的背景下，这一议题的重要性进一步凸显。

Фото: gov.kz

他特别提到，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的制定《中亚用水框架公约》的倡议，体现了哈萨克斯坦推动建立区域水资源协作机制的高度重视。

此外，他表示，区域国家同样面临与安全和大数据使用相关的挑战。哈萨克斯坦倡导深化人工智能领域合作，并发起制定中亚国家“负责任使用人工智能宣言”的倡议，旨在加强数据共享过程中的互信与安全保障。

阿什克巴耶夫强调，哈萨克斯坦将继续与中亚国家在联合国预防性外交区域中心的授权领域保持密切协作。

联合国中亚预防性外交区域中心主任卡哈·伊姆纳泽在会上介绍，该中心2026—2030年行动计划将继续发挥协调作用，推动区域一体化与和平建设。该计划包括五大优先方向：

推进预防性外交 冲突监测与预警 加强与区域组织的伙伴关系 巩固联合国预防性外交能力 支持中亚国家参与解决阿富汗相关问题

与会各国代表强调，加强合作对于阿富汗重建以及维护区域安全具有战略意义，并一致认为深化区域一体化势在必行。

拯救咸海国际基金执行委员会主席阿斯哈特·沃拉兹拜分享了对区域水资源保护与高效利用的见解，强调必须采取措施保护独特的自然景观、稳定生态系统和区域水量平衡。

会议期间，预防性外交学院的青年学员围绕区域安全与发展议题提出了自己的观点，并展现出对加强地区战略合作的浓厚兴趣。

【编译：达娜】