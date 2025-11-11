中亚国家农业部长首次会议在塔什干举行 共同签署粮食安全联合宣言

会议汇集了中亚各国农业主管部门负责人、外交使团及国际组织代表。哈萨克斯坦代表团由农业部副部长叶尔博勒·塔斯朱列科夫率领。

塔斯朱列科夫在发言中指出，在各国领导人共同努力下，中亚国家关系已提升至新水平，而农业领域的合作将成为区域可持续发展的重要支柱。他强调，加强农业伙伴关系不仅有助于提升粮食安全，也有助于推动区域经济一体化。

Фото: gov.kz

副部长介绍了哈萨克斯坦近年来实施的农业政策成果：

种植结构多元化 正在积极推进——油料作物种植面积已扩大至100万公顷，豆科作物面积增加了30万公顷；

节水型灌溉农业快速发展——过去两年，采用节水技术的耕地面积翻了一番，达到59万公顷，计划到2030年扩大至130万公顷；

得益于政策支持与产业现代化，哈萨克斯坦已连续两年收获创纪录的谷物和油料作物产量。

据统计，2025年1月至9月，哈萨克斯坦与中亚国家之间的农产品贸易额达到23亿美元，同比增长24.4%。主要出口产品包括小麦、面粉、植物油、牛肉和糖，而进口主要为蔬菜和水果。

会议还探讨了交通、能源及创新基础设施建设，以及边境物流枢纽的建设问题。

哈方代表介绍了两项成功合作项目：

位于哈乌边境的“中亚国际产业合作中心”；

位于哈吉边境的“阿拉套工业物流综合体”。

会议的主要成果是签署了由哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫倡议制定的中亚粮食安全联合宣言及行动计划（至2030年）。该文件旨在加强农业政策协调，推动区域一体化进程。

此外，与会各方还讨论了托卡耶夫总统提出的建立中亚可持续农业区域中心的倡议。该中心将成为各国交流经验、引入全球先进农业技术的重要平台。

会议最后，各方表示愿意进一步扩大合作并实施联合项目。

“此次会议为农业发展注入了新动力，将进一步巩固我们国家间的经济联系。我们的共同目标是建设可持续、安全、创新型的农业产业。” - 塔斯朱列科夫表示。

【编译：达娜】