哈总统呼吁中亚国家团结一心 共同应对挑战和威胁

国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫周四（5月16日）在总统府，同到访的中亚国家安全会议秘书们举行了会晤。

托卡耶夫总统对来宾们表示欢迎并指出，中亚国家安全会议秘书之间的首次会谈，应该成为凝聚中亚各国共同面对内外挑战和威胁，制订应对措施的有效对话平台。

- 中亚地区的合作水平正在全方位的实现高速发展，从这个角度来说，这是一个非常重要且正确的趋势。我们各国之间的政治对话也达到了一个前所未有的高度。区域各国之间的经贸互动实现了积极的拓展，最近五年里，区域经贸数据增长了80%，贸易额超过了100亿美元。在这方面，有计划地增加国家之间的进出口业务、拓展贸易产品范围等问题正在得到解决。企业之间的联系增加了，合资企业的数量也增加了。区域重大合作项目的实施不仅会给各国带来重大利益，也将改变中亚经济的整体结构。随着交通物流潜力的倍增，中亚地区的快速发展将拥有坚实的基础。此外，通过人文领域联系的振兴，中亚国家之间的紧密关系不断得到加强。- 托卡耶夫总统说。

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托卡耶夫总统认为，上述这些进程的发展，应该伴随着区域安全与稳定领域有效对话机制的不断完善。

国家元首指出，当今时代绝大多数的地缘政治挑战都具有跨境性质，因此必须凝聚合力共同与之对抗。

- 在这里，我们首先谈论的是打击国际极端主义和恐怖主义、毒品贸易和军火贸易。其中阿富汗问题必须得到重点关注。在该国，正在发生许多复杂的变化。必须承认，那里的经济形势在一定程度上出现了企稳回升的迹象。另一方面，国际恐怖组织的活动依然在带来高度的威胁，发生在莫斯科的恐怖袭击就是一个明证。我们认为，积极的让阿富汗参与到地区关系当中，将是当前的战略任务之一。这方面的许多内容与我们这些国家的协调立场有关。我们认为，在哈萨克斯坦设立面向中亚和阿富汗的联合国可持续发展区域中心，是当下面临的紧迫问题。- 托卡耶夫总统说。

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国家元首表示，今天的会晤，将成为筹备中亚国家元首之间第六次磋商会议的重要组成部分。该峰会将于8月9日在阿斯塔纳举行。作为组织今年的轮值主席国，哈萨克斯坦正在积极的开展深化峰会潜力的各项工作。

- 我们制定了《中亚—2040》区域合作发展战略。密切地区关系的重点，主要是扩大五国合作、增强中亚作为一个整体在国际上的主体地位。我相信，阿斯塔纳峰会期间这份文件的通过将对本地区产生重大的理念意义。我们五个国家的关系的特殊性通过旨在发展21世纪中亚的《睦邻友好合作条约》中得到了确定。该文件将战略伙伴关系提升到新的水平。我相信这一历史性协议的签字仪式的完成并生效，将是阿斯塔纳峰会的主要成果之一。不断完善五国模式的制度具有其必要性，今后也将持续。- 托卡耶夫总统说。

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托卡耶夫强调指出，基于睦邻友好和联盟精神的区域一体化已经达到了一个很高的水平。他表示，这一合作将不会局限于区域内。

- 与外国合作伙伴的全面联系，正在按计划得到深化。正如诸位所知，国际政治舞台上的玩家们，对于《中亚+》模式表现出了浓重的兴趣。去年举行的会谈（中亚+欧盟、中亚+中国、中亚+美国、中亚+海湾阿拉伯国家合作委员会、中亚+德国）的成果，就是一个很好的证明。- 哈萨克斯坦总统说。

哈萨克斯坦总统向与会者们发出呼吁，号召各国共同打击企图在中亚国家之间制造对立和纷争的第三方势力。

- 我们明确的反对这种行为和举动，这一点无需怀疑。总的来说，我们五个国家之间不存在、也不应该存在任何无法通过建设性的对话来解决的矛盾。我坚信，只有通过共同行动和相互支持，才能为我们兄弟国家的繁荣铺平道路。我愿借此机会，对哈萨克斯坦洪灾期间，在座的各兄弟国家给予我们的积极援助表示诚挚感谢。我们对这些帮助予以高度的评价，这是兄弟间真挚感情、睦邻友好、相互支持的明证。- 托卡耶夫总统说。

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哈萨克斯坦总统表示，他坚信，今日的会晤，将进一步深化中亚国家之间安全领域的合作水平。

- 合作与互信的发展方向已经发生根本性的变化。我可以自信地说，10年前的中亚完全不是这样的。如今，密切的合作已经不再局限于经济领域，各国国家元首、政府和权力机构领导人、安全会议秘书之间的相互关系都已经变得非常紧密。这表明中亚地区局势已进入稳定发展方向。- 托卡耶夫说。

哈萨克斯坦安全会议秘书黑扎特·努尔达吾列托夫、吉尔吉斯安全会议秘书马拉特·伊曼库洛夫、塔吉克斯坦安全会议秘书纳斯鲁拉·马哈茂德佐达、乌兹别克斯坦安全会议秘书维克托·马赫穆多夫以及塔吉克斯坦驻哈萨克斯坦特命全权大使安纳米拉特·亚格米罗夫出席了会晤。

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【编译：木合塔尔·木拉提】