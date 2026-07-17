中国专家：哈中科技合作迈向新阶段 将助力哈萨克斯坦培育自主创新能力

（哈萨克国际通讯社讯） 哈中科技合作如何助力哈萨克斯坦培育自主科技创新能力？数字基础设施、机器人、智慧农场和高校合作将在其中发挥怎样的作用？围绕上述话题，浙江财经大学哈萨克斯坦中心主任余慕鸿教授接受了哈通社专访。

哈通社： 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统日前访问上海期间，在与中国高科技企业负责人会晤时表示，哈萨克斯坦有意与中方共同开展技术研发、建设科研中心。您认为，应通过哪些成果来判断双方合作真正迈向了知识经济？

余慕鸿： 托卡耶夫总统此次访问上海具有重要战略意义，有助于推动哈中两国现代化发展战略的长期对接。高水平政治互信需要在产业、科技和人才培养等领域转化为具体成果。双方合作的重点正在从传统贸易转向数字经济、新能源、先进装备制造、智慧物流以及资源深加工等领域。这些产业附加值更高，也更加依赖持续的知识交流。

衡量合作成效不能仅看签署了多少合作文件，更应关注联合实验室数量、哈萨克斯坦科研人员参与项目的比例、本地化解决方案数量，以及围绕大型科技平台形成的新兴企业生态。

托卡耶夫总统提出的发展思路十分明确，即国家层面的合作应进一步推动联合科研、技术研发以及专业人才培养。这将有助于把国际合作真正转化为哈萨克斯坦自主创新能力，不断提升国家独立发展现代科技的水平。

哈通社： “数据中心谷”（Data Center Valley）计划整合算力、实验室、教育资源和初创企业。您认为，目前哈萨克斯坦最需要引进中国哪些技术？又应如何避免对现成技术方案形成依赖？

余慕鸿： 第一类是政府云平台和智慧城市数字治理技术。这类技术能够提升公共服务质量，使交通、城市基础设施以及城市治理更加高效和精准。

第二类是应用于矿业和农业领域的物联网技术。对于哈萨克斯坦而言，数字化工具应更多服务于实体经济现代化，这一点尤为重要。

第三类是模块化数据中心和云计算技术。“数据中心谷”有望进一步增强哈萨克斯坦本地算力基础设施，但与此同时，还应围绕这一平台建设高校实验室、科技初创企业以及本土研发团队。

第四类是电子商务、跨境支付以及面向中小企业的人工智能应用。

哈萨克斯坦推动技术本地化的发展方向具有良好前景。未来应根据本国法律法规对相关技术进行本地化适配，持续加强专业人才培养，并建设面向中亚市场的联合研发平台。这样，哈萨克斯坦获得的不仅是数字基础设施，更能够逐步建立起属于自己的数字生态系统。

哈通社： 哈萨克斯坦已连续两年粮食产量达到2700万吨，200多家企业已建成“智慧农场”，另有650多家农场正在推进数字化改造。如何将这一规模优势转化为农产品深加工能力？

余慕鸿： 智慧农业是哈中合作最具潜力的领域之一，因为它将数字技术与哈萨克斯坦雄厚的农业生产基础结合在一起。连续两年实现2700万吨粮食产量，说明哈萨克斯坦已经具备发展现代农业产业体系所需的规模优势。当前的重点不仅是提高粮食产量，更重要的是提升农业生产各环节的效率。

卫星监测、无人机、传感器和精准农业等技术，有助于更加高效地利用水资源、化肥、种子和农业机械。

然而，只有当数字化覆盖农业全产业链时，才能产生最大的经济效益。这不仅包括农业生产，还应涵盖农产品加工、仓储、质量控制、物流和销售等各个环节。

哈萨克斯坦推动生产高附加值产品的发展方向符合这一目标。中国能够提供自动化、数字化溯源以及供应链管理等技术，而哈萨克斯坦则拥有丰富的资源基础和广阔的出口潜力。双方优势互补，将有助于推动哈萨克斯坦从主要出口农产品原料，逐步转向在国内生产高附加值食品。

哈通社： 阿拉套计划打造数字金融中心，并接入阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）生态体系。目前，AIFC已汇聚来自90多个国家约6000家企业。如何让这一平台更多惠及中小企业，而不仅仅服务于大型投资者？

余慕鸿： 浙江省的发展经验表明，科技型经济并不仅仅依靠大型企业，而是建立在拥有数字贸易、融资、物流和国际市场准入能力的大量中小企业基础之上。

目前，AIFC汇聚了来自90多个国家约6000家企业，为阿拉套的发展提供了良好的起点。但最终能否发挥作用，关键取决于本地企业能否利用这一平台实现创业和业务拓展。

哈萨克斯坦可以借鉴浙江培育中小企业市场环境的经验。数字支付、电子商务平台、云服务和现代物流平台能够有效降低企业进入市场的成本，并帮助企业更便捷地进入国际市场。

未来，哈萨克斯坦与中国各地区还可建立常态化合作平台，对接投资者与本地企业需求，帮助企业寻找合作伙伴，并在项目签约后持续提供配套服务。

托卡耶夫总统提出的发展思路，将有助于把阿拉套打造成为服务哈萨克斯坦本国企业和数字科技初创企业的重要增长中心，而不仅仅是大型资本集聚的平台。