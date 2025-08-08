中亚国家加强灾害风险防控领域合作

据哈萨克斯坦紧急情况部新闻办公室消息，会议主要围绕中心工作启动仪式以及乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦参与中心项目和倡议的可能性展开讨论。

此次会议由哈萨克斯坦紧急情况部部长、少将钦吉斯·阿仁诺主持，参会人员包括吉尔吉斯斯坦紧急情况部部长、少将博贝克·阿日克耶夫，塔吉克斯坦政府紧急情况与民防委员会主席、上校将军拉贾巴利·拉赫莫纳利，以及乌兹别克斯坦紧急情况部第一副部长、上校桑贾尔·祖帕罗夫。

钦吉斯·阿仁诺表示：“加强区域在预防和应对紧急情况方面的合作，是确保中亚国家安全与可持续发展的关键因素。哈萨克斯坦紧急情况部致力于支持中心能力建设，分享经验与技术，并积极推动乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦融入中亚统一的灾害风险防控体系。”

会议期间，与会各方就信息共享机制、联合演练、紧急情况协同应对，以及在气候和生态风险加剧背景下深化合作等问题进行了深入探讨。特别强调了适应气候变化影响和制定联合灾害风险防控战略的重要性。

会议结束时，与会者一致表达了进一步整合资源、制定统一区域策略以保障民众安全的意愿。

【编译：木合塔尔·木拉提】