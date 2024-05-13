中亚国家探讨水利合作 哈国今年将从吉国获得9.2亿立方供水

据水资源和灌溉部消息，哈萨克斯坦水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫代表哈国出席会议。

消息称，根据此次会谈的讨论结果，各方就在今年农业灌溉季期间，通过跨越国境的“多斯特克（友谊）”国际水渠，向哈萨克斯坦提供9.22亿立方水达成了协议。

目前，哈萨克斯坦突厥斯坦州沙尔达拉水库的蓄水量为480万立方米。

而在灌溉季期间，为了给哈萨克斯坦南部地区的耕地提供充足的灌溉用水，将需要从吉尔吉斯的托赫托古尔水库调拨水量。目前该水库的蓄水量有80亿立方米。

此次会议还批准了纳伦-锡尔河水库梯级截至今年9月30日的预计时间表。

Фото: Су ресурстары және ирригация министр

会议期间，与会各方还就今年哈萨克斯坦担任轮值主席的拯救咸海基金框架下的工作情况进行了单独的讨论。

目前，哈方已完成全部组织工作。此外，正在制定“关于建立中亚国家间水和能源合作机制”的协议草案。

-收集洪水时当前我们的主要任务。我们正在将春季融雪洪水带来的额外水量引导至里海、巴尔喀什湖、卡梅斯-萨马尔湖，以及将一些水从乌勒套州引如到克孜勒奥尔达州的湖泊。与此同时，向南部地区供水也很重要，水外交在这方面地位特殊。- 哈萨克斯坦水资源和灌溉部部长努尔吉格托说。

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中亚国家间水资源管理协调委员会下一次会议将在土库曼斯坦举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】