借鉴中国经验：阿拉套市将作为独立生态系统打造“快速发展城市”

波兹姆巴耶夫指出，根据国家元首2025年国情咨文及有关发展阿拉套市的相关法令，政府起草了这部关于阿拉套市特殊地位的宪法性法律草案。

—该草案以国家元首确立的发展思路和基本原则为核心，旨在为阿拉套市实现快速、可持续发展创造必要条件。根据新版宪法，为加快特定地区经济增长，可引入“快速发展城市”这一特殊法律体制。据此，阿拉套项目将被打造为一个独立运行的综合性生态系统，依托独特的融资模式、专门的管理机制以及全新的制度基础，-他说。

据波兹姆巴耶夫介绍，在法案起草过程中，哈方广泛征询了国际顶级专家意见，并系统研究了全球通过设立行政特区和经济特区推动城市发展的成功经验。调研对象包括中国的深圳与海南、韩国的世宗与松岛，以及新加坡、迪拜和多哈等国际先进城市。

—国际经验表明，仅赋予城市“特殊地位”远远不够，关键在于构建高效、稳定的制度环境。例如，深圳和海南的实践表明，赋予地方行政机构更为广泛的权限至关重要——包括在税收制度设计、优惠政策管理以及投资促进方面发挥主导作用，—他说。

他同时指出，通过合理下放权力，可以有效提升决策执行效率，避免与中央机构职能的重叠。

—特别是中国海南省，已获得更为广泛的经济自主权，并自今年起被定位为新的贸易与投资枢纽。借鉴这些经验，我们建议赋予阿拉套市在制定行政与税收制度、实施优惠政策以及开展投资支持方面更大的独立性，-波兹姆巴耶夫强调。

波兹姆巴耶夫表示，这种独立性对于哈萨克斯坦尚未充分开发的领域尤为关键。例如，在“低空经济”领域，阿拉套市将探索开发3000米以下空域的潜在机遇。同时，借鉴迪拜经济特区的经验，阿拉套市将推动政府服务、监管和行政管理的“一站式”整合，包括商业许可证的统一办理。而新加坡的发展经验则表明，制定具有长期稳定性的战略规划同样至关重要。

—投资者需要清晰且可预期的制度环境。因此，阿拉套市的发展战略文件应具备长期稳定性，核心政策在至少5至10年内不宜频繁调整，-波兹姆巴耶夫说。

此前报道，波兹姆巴耶夫在议会上下两院联席会议上表示，阿拉套市建设将全面遵循"数字优先"原则。

【编译：阿遥】