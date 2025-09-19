中国短剧热潮席卷全球：从碎片娱乐到文化出口新引擎

这些时长1-10分钟的竖屏微型剧集，以紧凑剧情和“爽感”叙事征服亿万用户，2024年市场规模已突破500亿元人民币，预计2027年将超过1000亿元。哈通社梳理了这一趋势的核心数据与影响。

短剧起源于2018年左右的抖音和快手等平台，初期多为用户生成内容，如今已演变为专业化产业。

中国新华社报道称，2024年中国网络视听协会发布的《中国微短剧行业发展白皮书（2024）》显示，短剧市场规模达504.4亿元，同比增长34.90%，首次超过内地电影票房470亿元。数据显示，当年9月仅中国视频应用平台“红果短剧”月活跃用户就超1.58亿。同时，由于付费模式多样，按集付费和应用内广告（IAA）主导变现，2024年上半年其资金流动规模就达到了约116亿元。

分析指出，这一现象的核心在于其适应碎片化娱乐需求。报告显示，39.9%的网民经常观看短剧，31.9%曾付费消费。题材多聚焦“霸总”“复仇”等爽快情节，结合AI翻译和本土化，易于跨文化传播。

中国国家广电总局数据显示，2024年前三季度发行许可微短剧达470部，同比增35.4%。

短剧的全球流行尤为突出。2023-2024年间，超过40款中国短剧App海外累计下载近5500万次，收入1.7亿美元。2024年上半年，出海短剧总流水超23亿元人民币，全年预计达40亿元。美国贡献超60%收入，日韩占比近20%，东南亚下载量占比24.96%。ReelShort等App在TikTok上话题“#shortmovie”浏览量达172亿次。报告显示，2024年Q1全球短剧App消费1.46亿美元，同比增长8000%。

出海成功得益于本土化策略，如ReelShort在美月收入超600万美元。字节跳动推出的Melolo在印尼下载超10万次。2024年，中国出海短剧App超100款，累计下载1.48亿次，内购收入2.52亿美元。全球市场（不含中国）规模达20亿美元。

中国的短剧不仅是娱乐出口，还推动文化交流。报告预测认为，未来中国短剧应用程序的海外月活跃用户将达2-3亿。然而，内容低俗和监管挑战需警惕，中国国家广电总局已针对性的准备出台备案制度。

这一趋势标志着中国数字内容从“流量密码”向全球文化产品的转型，值得中亚国家借鉴，推动区域数字经济合作。

【编译：木合塔尔·木拉提】