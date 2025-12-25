中国仍是哈萨克斯坦最大外籍劳务来源国 占比近四成

哈萨克斯坦为外籍在哈务工人员设置的工作类别共有四个大类，每个类别都有相应的配额数量。第一类（经理其副经理）537人，第二类（下属机构负责人）2 244人，第三类（专家）3 784人，第四类（技术工人）1 271人。

此外，还有外籍季节性务工人员2 299人，以及公司轮班人员3 970人。

目前，全国共有1,817家企业雇佣外籍劳工。在这些企业中，哈萨克斯坦籍员工人数超过33.44万人，占员工总数的96%。

从经济活动类别看，外籍劳务人员最集中的行业分别为：建筑业（4,993人）；农业、林业和渔业（2,316人）；采矿业（1,235人）以及制造业（1,155人）。

外籍劳工的主要来源国包括：中国（5,604人）、乌兹别克斯坦（2,110人）、土耳其（1,036人）以及印度（943人）。

为保护本国劳动力市场，劳动和社会保障部每年均会设定并分配外籍劳务配额。2025年初始设定的总配额占全国劳动力总数的0.2%，即1.48万个名额。自今年3月起，根据地方行政机关的申请，该配额经部长令调增至1.65万个。

自今年8月起，由于外籍季节性工人的职业涵盖范围扩大，根据部长令，总配额曾一度上调至全国劳动力总数的0.25%，即1.94万个名额。但目前根据各地区的实际需求，该配额已优化缩减至1.67万个。

【编译：阿遥】