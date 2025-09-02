托卡耶夫：中国是哈萨克斯坦的亲密邻邦与永恒战略伙伴

“这是一个非常积极的趋势，我坚信这一合作将持续成功推进。目前，哈萨克斯坦有超过6000家含中国资本的企业，包括中国石油天然气集团公司（CNPC）、中信集团（CITIC）、中国石油化工集团公司（SINOPEC）和华为（HUAWEI）等全球知名企业。此外，还有众多大中型企业参与合作，我们对此高度关注。我与尊敬的朋友习近平主席持续监督多领域哈中合作的进展。此次中国对哈萨克斯坦代表团的热情接待和周到安排令人印象深刻。我认为此次正式访问成果显著，对与习近平主席的会谈成果给予高度评价。我坚信两国关系前景光明，并借此机会向习近平主席表达诚挚谢意，感谢他为加强哈中关系作出的贡献。”