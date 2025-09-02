托卡耶夫：中国是哈萨克斯坦的亲密邻邦与永恒战略伙伴
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在哈中企业家委员会第八次会议上发表讲话，介绍了哈萨克斯坦的投资潜力，并强调中国是哈萨克斯坦的亲密邻邦、挚友和永恒战略伙伴。
托卡耶夫指出，两国深厚的历史渊源、紧密的联系和相互理解是连接两国人民的坚实纽带。
他表示：“我们两国始终保持深厚互信，双边关系发展势头强劲且富有成效。得益于此，哈中两国奠定了稳固而充满活力的商务关系基础。中国是全球领先国家，也是哈萨克斯坦在贸易等多个领域的重要伙伴。这离不开习近平主席的贡献。去年，双边贸易额达到440亿美元，创下两国历史新高。但我们不应止步于此，我希望与中方朋友共同努力，在未来五年显著提升双边贸易规模。我们有这样的潜力，两国领导人展现了坚定的政治意愿和共同目标。”
中国对哈投资达270亿美元
托卡耶夫特别提到，两国投资合作持续扩大，中国已向哈萨克斯坦经济投资270亿美元。
“这是一个非常积极的趋势，我坚信这一合作将持续成功推进。目前，哈萨克斯坦有超过6000家含中国资本的企业，包括中国石油天然气集团公司（CNPC）、中信集团（CITIC）、中国石油化工集团公司（SINOPEC）和华为（HUAWEI）等全球知名企业。此外，还有众多大中型企业参与合作，我们对此高度关注。我与尊敬的朋友习近平主席持续监督多领域哈中合作的进展。此次中国对哈萨克斯坦代表团的热情接待和周到安排令人印象深刻。我认为此次正式访问成果显著，对与习近平主席的会谈成果给予高度评价。我坚信两国关系前景光明，并借此机会向习近平主席表达诚挚谢意，感谢他为加强哈中关系作出的贡献。”
推动商务合作迈上新台阶
托卡耶夫表示，此次会议将进一步巩固两国商界联系。他指出，哈萨克斯坦经济稳定发展，是中亚最大经济体，年均增长势头强劲，预计今年底国内生产总值将突破3000亿美元。这得益于经济多元化、改善投资环境等综合措施，以及与中国的成功合作。
为保护投资者权益，哈萨克斯坦正推出国家数字投资平台，并设立投资总部，为投资者提供快速决策和全面支持。今年6月，习近平主席访哈期间，双方签署了《促进和相互保护投资协定》。两国间的免签制度也为拓展商务联系提供了便利。
托卡耶夫强调：“我们的战略伙伴关系潜力巨大，必须充分利用现有机遇。”
哈中企业家委员会第八次会议由托卡耶夫总统和中国国务院第一副总理、中共中央政治局常委丁薛祥共同出席，吸引了来自两国政府机构和商界的500余名代表，其中包括70多位中国大型企业负责人。会前，托卡耶夫总统与多家中国企业高管合影留念。
【编译：木合塔尔·木拉提】