中国仍是哈萨克斯坦外籍劳工主要来源国

哈萨克斯坦为外籍在哈务工人员设定了四个主要工作类别，每个类别都有相应的配额和许可数量。第一类（企业高管及副手）561人，第二类（下属机构负责人）2,280人，第三类（专业人员）3,884人，第四类（技术工人）988人。

此外，还有3,036名外籍季节性务工人员，以及3,918名通过企业内部调动来哈工作的外国员工。

目前，全国共有1,896家企业雇佣外籍劳工。在这些企业中，本地雇员超过33.91万人，占总雇员的96%。

从行业分布来看，雇佣外籍劳工最多的领域包括：建筑业（4,799人）、农业、林业和渔业（3,065人）、采矿业（1,187人）以及制造业（1,085人）。

在哈务工的外国人主要来自以下国家：中国—5,330人，乌兹别克斯坦—2,682人，土耳其—1,046人，印度—1,012人。

为保护本国劳动力市场，哈萨克斯坦劳动和社会保障部每年都会设定并分配外籍劳动力配额。2025年外国劳动力配额最初为14,800个名额（占全国劳动力总数的0.2%），根据地方行政机构需求，已于今年3月调整至16,500个名额。

自今年8月起，由于季节性外籍工种范围扩大，新的配额比例提升至全国劳动力总数的0.25%，即19,400个名额。