中国天问三号任务计划于2031年前后携带火星样品返回地球

中国国家航天局当天发布天问三号任务合作项目遴选结果，三个港澳载荷入选。

自中国国家航天局去年4月发布合作机遇公告后，共收到28份合作意向，按照“科学价值高、对任务支撑大、工程可实现性强、技术成熟度高”的遴选原则，官方最终遴选出五个合作项目。

轨道器将搭载三台合作载荷，分别为国际空间研究委员会探索工作组牵头研制的火星PEX光谱仪，用于开展火星生命痕迹探寻及表面矿物成分探测；澳门科技大学牵头研制的火星分子离子成分分析仪，用于开展火星大气逃逸过程探测；香港中文大学牵头研制的激光外差光谱仪，用于开展火星大气水同位素廓线分布及火星风场探测。

服务器将搭载香港大学牵头研制的火星地物高光谱成像仪，用于开展生命痕迹、含水矿物及资源普查等探测。

着陆器将搭载意大利国家核物理研究院-弗拉斯卡蒂国家实验室牵头研制的激光角反射器阵列，用于在火星表面布设精确基准点。

此外，中国国家航天局星期五也发布嫦娥五号月球样品研究最新成果。中国科学家从嫦娥五号月球样品中再发现两种月球新矿物，分别命名为镁嫦娥石、铈嫦娥石。至此，人类在返回月壤中发现的月球新矿物增至八种。