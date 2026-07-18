中国媒体广泛报道托卡耶夫总统访华并出席世界人工智能大会

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对中华人民共和国进行工作访问并出席在上海举行的世界人工智能大会（WAIC），受到中国主流媒体的广泛关注和报道。

中国中央级媒体及具有国际影响力的新闻平台纷纷将此次访问视为哈中永久全面战略伙伴关系高水平发展的体现，并重点关注托卡耶夫总统在人工智能国际合作领域提出的倡议与主张。

中国共产党中央委员会机关报《人民日报》刊发了有关哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与中国国家主席习近平举行会谈的报道。文章指出，托卡耶夫总统应邀来华出席世界人工智能大会，并对两国元首就哈中关系发展前景交换意见进行了详细报道。

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《人民日报》指出，哈中永久全面战略伙伴关系持续深化，两国正携手开启哈中关系新的“黄金三十年”。

中国国家通讯社新华社围绕托卡耶夫总统访华发布了多篇报道，全面介绍了总统此次访华的官方活动安排、与中国国家主席习近平举行会谈的情况，以及其在世界人工智能大会上的主旨演讲内容。

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新华社特别关注托卡耶夫总统在讲话中介绍哈萨克斯坦将人工智能发展列为国家优先方向，并积极推动人工智能技术在国家治理、工业、交通运输和教育等领域的应用。同时，新华社还重点报道了总统关于加强国际社会在人工智能领域合作的相关主张。

中国中央广播电视总台（CCTV）发布了托卡耶夫总统在世界人工智能大会开幕式上的讲话视频。中国观众通过相关报道了解了总统以中文致辞以及用哈萨克语发表讲话的精彩内容。

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中国新闻社（中新社）则在其官方社交媒体平台发布了托卡耶夫总统用中文感谢习近平主席热情接待的视频。相关视频在社交媒体上获得广泛关注，并收获众多网友的积极评价。

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此外，中新社还单独发布了托卡耶夫总统在世界人工智能大会上的中文开场致辞视频。视频中，总统对大会的高水平组织工作表示感谢，并高度评价这一国际论坛在推动全球人工智能合作与交流方面的重要作用。

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中国国际化媒体凤凰卫视（Phoenix TV）则重点报道了托卡耶夫总统关于人工智能国际合作与全球治理的观点，并介绍了哈萨克斯坦在数字化转型和人工智能发展领域所实施的相关举措。

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香港主要中文媒体《文汇报》也刊发了托卡耶夫总统在世界人工智能大会上的讲话内容，重点介绍哈萨克斯坦人工智能发展战略以及推动数字经济发展的规划。

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中国媒体的相关报道普遍聚焦哈萨克斯坦积极推动人工智能领域国际合作、加快数字化转型发展的努力，以及哈中两国高层政治对话不断深化的积极成果。

托卡耶夫总统此次访华不仅受到中国社会的广泛关注，也引起国际媒体的积极报道，进一步彰显了国际社会对哈萨克斯坦在区域及全球事务中所提出的重要倡议和发展理念的高度关注。