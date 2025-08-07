中国青海省代表团访问阿拉木图 共商旅游及山区基础设施发展

据阿拉木图市政府新闻办公室消息，此次访问旨在建立合作机制、加强经验交流，被视为推动旅游业及山区基础设施发展迈出的重要一步。

青海省位于中国西北部，旅游资源丰富，以壮美的自然景观、高山地貌和深厚的文化遗产而闻名。中方代表表示，青海方面希望借此机会深入了解哈萨克斯坦在滑雪度假区规划建设和现代化管理方面的成功经验。

代表团在阿拉木图期间，参观了当地主要的旅游基础设施项目，包括琼布拉克高山滑雪场、全年运营的“OI-Qaragai”度假区以及麦迪奥滑冰场。

阿拉木图市旅游局局长哈丽雅·托克塞伊托娃指出，作为哈萨克斯坦最大的旅游城市，阿拉木图全年为发展山区旅游提供了良好条件，具备巨大的潜力。

中方代表团还邀请哈方出席将于8月27日在阿拉木图举行的经济与旅游合作论坛。此举被认为是双方在旅游领域建立互利合作关系的重要契机，也将为双方在生态旅游、户外活动及冬季运动等方向的经验交流提供平台。

据此前报道，8月6日，哈萨克斯坦工业和建设部长叶尔塞因·纳哈斯帕耶夫会见中国驻哈萨克斯坦特命全权大使韩春霖。双方就工业、建筑及建筑设计等领域的双边关系现状与合作前景进行了深入交流。

【编译：阿遥】