中国祝贺哈萨克斯坦顺利举行新宪法全民公投

林剑表示，作为友好邻邦和长期全面战略伙伴，中国高度评价哈萨克斯坦为实现长期和平、稳定和社会繁荣所作出的努力。

他表示，在哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统的领导下，哈萨克斯坦将在国家建设进程中取得新的、更为显著的成就，“公正哈萨克斯坦”的宏伟目标也将顺利实现。

这位发言人还强调，中国始终高度重视发展同哈萨克斯坦的双边关系，并愿同哈方一道，持续落实两国元首达成的重要共识，推动双方合作不断深化。

他指出，中方将致力于进一步加强全面互利合作，推动中哈关系迈向更高水平。

值得一提的是，哈萨克斯坦于3月15日就新宪法草案举行了全民公投。该宪法草案最终版本已于2026年2月12日正式公布。同日，总统托卡耶夫签署法令，决定于2026年3月15日举行公投。

公投选票提出的问题是：“您是否接受2026年2月12日在媒体上公布的哈萨克斯坦共和国新宪法草案？”

根据哈萨克斯坦共和国中央公投委员会公布的初步统计结果，全国1298.26万名选民中共有912.72万人参与投票，投票率为73.12%，其中87.15%的投票者支持通过新宪法草案。

【编译：达娜】