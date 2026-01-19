中国企业拟向哈萨克斯坦库雷克港投资11亿美元

据Kazakh Invest消息，会谈中，中方介绍了“库雷克”多功能港区综合体项目的最新进展。该项目被视为中哈-里海-高加索-欧洲方向稳定海铁联运物流链的核心组成部分，旨在里海东岸采用先进技术和数字化解决方案，打造现代化转运集群。

项目首期投资规模预计约为3亿美元，若全部阶段顺利实施，总投资有望达到11亿美元。该项目建成后将提供约800个永久就业岗位，建设安装期间还将创造多达1500个工作岗位。综合体投产运营时间计划定于2028年。

该项目规划建设七座码头、仓储及物流基础设施、铁路和公路专用线，同时引入货物流量管理系统，包括TOS平台和EDI集成等数字化系统。首期建成后，港口年吞吐能力将达到18万标准箱集装箱、18万辆汽车以及200万至300万吨散货。建设安装工程预计将于今年启动。

阿谢特·图亚克巴耶夫强调，港口及物流基础设施发展是哈萨克斯坦投资政策的核心优先方向之一。他指出，在库雷克港实施该项目，将显著提升国家过境潜力，增强中间走廊通道的通行能力，并为吸引更多亚欧间货物流量创造有利条件。同时，他重申哈方愿继续全力支持并配合项目推进，使其与国家基础设施和交通运输优先事项保持高度一致。

会谈双方一致表示，将继续密切合作，充分考虑哈萨克斯坦交通运输物流发展重点及中走廊巨大潜力，共同推进项目进一步完善与落地。

【编译：木合塔尔·木拉提】