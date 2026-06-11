西哈州代表团考察中国锦州石化产业发展经验

（哈萨克国际通讯社讯）由西哈州州长纳瑞曼·托列哈利耶夫（Нариман Төреғалиев）率领的西哈州代表团在访问中国辽宁省期间，赴锦州市考察石油化工产业发展情况，并与当地企业就深化经贸和投资合作进行交流。

锦州拥有2000多年历史，位于中国东北地区渤海湾沿岸，是重要的港口城市和区域性贸易中心，目前人口接近300万。依托优越的区位条件和海陆交通网络，锦州正逐步发展成为具有国际影响力的物流和商贸枢纽。

访问期间，代表团参观了当地工业企业，重点考察先进生产技术和数字化管理经验。其中，代表团与中国石油锦州石化公司（PetroChina Jinzhou Petrochemical Company）举行工作会谈。

Фото: БҚО әкімінің баспасөз қызметі

公司执行董事袁庆斌向代表团介绍了企业发展历程和生产经营情况。该公司年营业收入超过300亿元人民币，拥有员工6000余人。在高性能碳材料生产领域处于全球领先地位，相关产品广泛应用于新能源汽车电池和钢铁冶炼行业。此外，公司还生产用于智能手机和计算机芯片清洗的G3级和G5级电子级酒精，为中国高科技产业发展提供重要支撑。目前，企业生产体系已实现高度自动化，并广泛应用数字化解决方案。

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会谈中，西哈州副州长特列普别尔根·卡尤波夫（Тілепберген Каюпов）向中方介绍了该州经济发展和投资潜力。

他说，今年前四个月，西哈州固定资产投资额达到1826亿坚戈，同比增长17%。该州具备进一步扩大投资规模的良好基础，正持续推进经济多元化发展。

“西哈州目前已与中国五个省份建立了密切合作关系。就在日前，西哈州首府乌拉尔斯克市与锦州市正式缔结友好城市关系。我们相信，这将为双方经贸合作和企业交流注入新的动力。”卡尤波夫表示。

会谈结束后，双方表示将进一步加强沟通对接，共同探讨投资合作和产业项目落地的可能性，推动两地务实合作取得更多成果。