中国企业将在阿克莫拉州投资15亿美元建设粮食深加工项目

该公司在哈萨克斯坦的项目负责人在会谈中对哈方给予的支持表示感谢，并强调公司希望在哈萨克斯坦农业领域建立长期合作伙伴关系。

据悉，这一项目的启动是2024—2025年两国多轮磋商的成果。今年在哈萨克斯坦全球投资圆桌会议（KGIR-2025）框架下，阿克莫拉州政府与汇福粮油集团签署了关于实施粮食深加工工厂建设项目的战略合作协议。

根据协议，该公司计划投资15亿美元，建设一个高科技农业产业综合体，采用环保技术，对粮食作物进行深度加工。

项目分为两个阶段实施，第一阶段将建设一座利用可再生能源发电的热电中心；第二阶段将启动粮食深加工工厂，生产柠檬酸、葡萄糖果糖浆、生物乙醇、饲料蛋白浓缩物等多种产品。

此外，投资方还计划在项目周边建立一个具备能源、交通及工程基础设施保障的工业园区，以形成完整的生产与物流配套体系。

农业部副部长叶尔梅克·肯贾汗吾勒最后表示，农业部将全力支持这一旨在推动粮食深加工、提高本国产品附加值的重要项目的顺利实施。

【编译：达娜】