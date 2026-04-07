中国旅游企业看好东哈州萨马尔湖岸资源 双方拟加强合作引客入境

此次访问由东哈州副州长巴赫特詹·巴亚赫梅托夫率团，成员包括各市、区行政负责人。双方围绕投资潜力，特别是旅游业发展等议题进行了深入交流。

萨马尔区区长塞利克·热尼斯奥夫表示，代表团已与多家中国旅游公司举行会谈并达成合作意向。按计划，在夏季旅游旺季，中国方面有意分批组织每次约150至200名游客前往萨马尔湖岸旅游。

Фото: Самар ауданы әкімдігі

据介绍，近期还将与萨雷别尔地区度假基地业主签署相关协议，就接待和安置中国游客事宜开展合作。目前，该区共有71家度假基地，拥有580余套住宿设施和约3000个接待床位，游客高峰主要集中在夏季。为进一步推动行业发展，当地已制定旅游发展规划。

与此同时，当地基础设施建设也在持续推进。2025年，“科克佩克季—萨马尔—瓦西里耶夫渡口”区域公路部分路段已完成中修，相关工程将于今年继续实施。此外，萨雷别尔湖岸近期将实现稳定的移动通信和互联网覆盖，为游客提供更加便利的条件。

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东哈州旅游集群发展工作由州长努尔姆别特·萨克塔加诺夫统筹推进。今年，布赫塔尔马水库沿岸现代休闲步道项目的设计与预算文件正在编制，同时，萨马尔湖岸的整体开发与景观提升总体规划也在制定中。

据悉，当地计划对萨雷别尔和诺沃斯特罗伊卡两个村庄的海滩区域进行整治，并赋予其公共海滩地位，同时探索依法交由企业进行信托管理的模式。此外，为提升服务质量，还计划在通往米罗柳博夫卡村度假区的道路沿线建设卫生设施。

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在推动旅游业发展的同时，当地还着力发展活动型旅游。今年计划举办“Open Air – Sarybel”夏季开幕活动以及“BAJA GAMES SAMAR”极限旅游赛事，以吸引更多游客和投资者，提升地区知名度。

有关方面表示，与中国合作伙伴的深入合作有望为当地旅游业发展注入新动力，并为游客更好地了解东哈州的自然风光和文化特色创造条件。

【编译：木合塔尔·木拉提】