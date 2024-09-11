中国陕西企业代表团访问阿斯塔纳，探讨两国合作新机遇

中国企业代表团对阿斯塔纳市的访问是为落实国家元首托卡耶夫《公正的哈萨克斯坦：法律与秩序，经济增长，乐观社会》的2024年度国情咨文和哈萨克斯坦至2029年的国家发展计划，与哈萨克斯坦共和国驻西安总领馆共同组织的。

本次访问目的是讨论中国投资企业在水资源管理、农业和“绿色”能源领域参与哈萨克斯坦共和国境内社会和经济发展项目的可能性。

阿塔梅肯企业家协会主席拉伊穆别克·巴塔洛夫、哈萨克斯坦共和国生态和自然资源部副部长努尔肯·沙尔比耶夫、哈萨克斯坦共和国水利和灌溉部副部长阿斯兰·阿卜迪拉伊莫夫、哈萨克斯坦对外贸易商会主席穆拉特·卡雷姆萨科夫、阿塔梅肯企业家协会副主席古丽娜尔·比贾诺娃、哈萨克斯坦共和国驻西安总领事克拉巴耶夫·佐齐汗以及哈萨克斯坦共和国农业部代表出席。中国企业代表团中包括水资源管理和农业领域的知名企业。

中国企业提出了投资和技术领域合作的建议，以及实施参与城市供水管道建设、增加饮用水供应以及沙漠和生态受损地区治理项目的提议。

Фото: «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы

拉伊穆别克·巴塔洛夫讲话中强调加强双边合作的重要性。

此外，巴塔洛夫表示，他随时欢迎与中国企业讨论联合项目，并重点关注投资项目实施的监督系统。业务拓展新工具——投资项目互动地图，有助于实时监控投资项目实施情况。这将会是一个独特的数据库，可以让投资者获得有关哈萨克斯坦项目的详细信息以及开展业务的条款。

哈萨克斯坦水利和灌溉部副部长阿斯兰·阿卜迪拉伊莫夫表示，中国是哈萨克斯坦主要贸易伙伴。强调了今天的会议在解决供水问题和其他重要水资源问题的重要性。

哈萨克斯坦共和国生态和自然资源部副部长努尔肯·沙尔比耶夫表示，目前正在积极开展防治土地退化和荒漠化的工作。土地退化和荒漠化问题在中亚地区普遍存在。这反过来又对缺水及其农业利用产生负面影响。

会中讨论了农业、可再生能源、供水和灌溉、环境可持续性领域项目的相关性和前景，并探讨了这些企业落地哈萨克斯坦后的业务方向。例如:哈中企业家协会将会提供广泛的服务，包括法律、咨询、农业产业化、工业、物流、建筑等。将会是该领域专家的非商业协会。西安水务集团专门投资饮用水处理技术、建设和管理特种设施、排水系统、向盐碱地和沙漠地区供水以及清洁和处理受污染的水库。该公司从事管道铺设、供水和污水系统修复以及提高用水效率。秦草集团是一家掌握生态贫困地区生态系统修复和特种植物种子种植技术的龙头企业。该公司致力于沙漠和荒野地区动物群恢复的科学制定解决方案和实施。它还专门从事绿化定居点和种植天然林种植园。

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哈萨克斯坦共和国驻西安总领事克拉巴耶夫·佐齐汗表示总领馆愿意向投资哈萨克斯坦的企业提供领事服务，推动双边企业展开全方位合作。

与会人员讨论了陕西省水务企业在哈萨克斯坦设立分公司开展供水和水处理试点项目的前景。

活动最后，哈萨克斯坦对外贸易商会主席穆拉特·卡雷姆萨科夫与“长安”哈中企业家协会执行董事殷敬林签署了合作备忘录。