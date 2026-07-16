中国企业拟在哈萨克斯坦投资建设垃圾发电厂

别克帖诺夫表示，在哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统和中国国家主席习近平保持互信、富有建设性的对话推动下，哈中双边合作在各个经济领域不断深化并迈上新台阶。

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他说，2025年哈中双边贸易额达到480亿美元，哈萨克斯坦政府正全力落实两国元首提出的双边贸易额翻一番目标。

目前，哈中双方已实施77个合作项目，总投资133亿美元，创造就业岗位超过2.16万个，另有269个项目纳入合作储备。

会谈重点围绕垃圾发电项目展开。目前，阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特均已启动垃圾发电厂建设项目，同时这一模式正逐步向各地区推广。

中国天楹公司从事垃圾资源化利用和新能源领域业务已有20多年，业务遍及新加坡、马尔代夫、法国等30多个国家。曹德标表示，公司技术和生产能力符合欧洲先进环保标准，现有垃圾处理能力为每日4000吨，未来将提升至每日7000吨，并可提供从技术方案设计、设备制造到工程建设、运营维护的一体化服务。

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双方还重点讨论了在哈萨克斯坦建设日处理250至500吨生活垃圾的中小型垃圾发电厂。这类项目更适合生活垃圾产生量较少、无需建设大型处理设施的地区。

目前，哈萨克斯坦垃圾处理项目通过《投资协议》机制实施，垃圾发电项目执行最高每千瓦时55坚戈的上网电价。

会谈结束后，别克帖诺夫责成生态和自然资源部会同有关部门加快与中国天楹公司的谈判进程，并在两周内提交投资协议审批。该协议计划在哈萨克斯坦至少三座大型城市建设生活垃圾处理发电厂。

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据了解，去年哈萨克斯坦已与中国企业签署垃圾发电项目投资协议。目前，总投资2933亿坚戈的三个项目已开工建设，项目建成后每天可处理生活垃圾4500吨，发电装机容量134兆瓦，并创造300多个长期就业岗位。

其中，阿拉木图正与湖南军信环保股份有限公司公司合作建设垃圾发电厂，每日可处理生活垃圾2000吨（年处理能力73万吨），发电装机容量60兆瓦，总投资1455亿坚戈；阿斯塔纳由东方希望集团公司实施垃圾能源化利用项目，每日可处理不少于1500吨生活垃圾（年处理能力55万吨），发电装机容量50兆瓦，总投资944亿坚戈；奇姆肯特正与中国陕西建工集团合作建设垃圾发电厂，每日可处理生活垃圾1000吨（年处理能力36万吨），发电装机容量24兆瓦，投资约540亿坚戈。目前，阿克托别、阿特劳、卡拉干达等城市也正在研究实施类似项目。

此外，阿克托别、阿特劳、卡拉干达等城市也正在研究实施类似项目。