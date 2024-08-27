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    14:14, 27 八月份 2024 | GMT +6

    中国企业拟在突厥斯坦州投资兴建民用无人机生产项目

    中国企业拟在突厥斯坦州投资兴建哈国首个无人机生产项目
    Фото: gov.kz

    哈萨克国际通讯社讯）27日，突厥斯坦州副州长努尔勒罕·阔谢若夫会见了中国湖南优航无人机技术有限公司（Hunan Youhang UAV Technology）高层，双方就无人机生产项目合作事宜进行了深入讨论。阔谢若夫向中方代表团详细介绍了突厥斯坦州的投资环境，并阐述了政府为支持海外投资所采取的多项举措。

    在会谈中，中方企业代表表示，优航无人机技术有限公司计划在突厥斯坦州实施无人机生产项目。该项目将分三个阶段进行：第一阶段计划投资1.5亿美元，第二阶段追加4亿美元投资。预计仅第一阶段将为当地创造100多个就业岗位，而第二阶段将创造2000多个就业机会。第三阶段将在前两个阶段完成后启动。

    会谈结束时，Turkistan Invest责任有限公司董事长别热克·肯杰巴耶夫与优航无人机技术有限公司代表签署了合作备忘录。中方投资者承诺将在年底前完成项目的第一阶段，并将在萨乌然县工业园区租用一个占地6公顷的生产基地。

    值得一提的是，该项目将成为哈萨克斯坦首个民用无人机生产企业，预计在不久的将来，该基地生产的高质量且价格实惠的无人机将以“哈萨克斯坦制造”品牌远销海外。

    【编译：阿遥】

    标签:
    投资 哈萨克斯坦与中国 突厥斯坦州 经济 地方政府
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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