中国企业拟在阿拉木图建立矿业科研机构 助力冶金技术升级

据阿拉木图市政府新闻办公室消息，活动期间，Beijing Fuxing Yihua Technology Co. Ltd.推介了其最新投资项目。根据该倡议，该公司计划在阿拉木图市建立一座专门针对矿业领域的科研机构。

Фото: Алматы әкімдігі

该研究机构业务方向将聚焦于矿物原料成分分析、选矿试验设计以及冶金工艺流程开发。Beijing Fuxing Yihua代表在会上强调，哈萨克斯坦在采矿领域拥有巨大发展潜力。但据其观察，哈萨克斯坦在部分专业方向上仍存在科技鉴定与技术支撑不足的现状。

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—哈萨克斯坦是采矿业飞速发展的资源大国之一。目前，市场在矿物原料分析、选矿试验开展以及冶金工艺研发等领域仍存在较大需求。我们高度评价这一市场的广阔机遇，-公司代表称。

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据悉，本次"阿拉木图—上海"商务论坛旨在加强两座大都市之间的经贸及投资联系。上海市市长龚正率代表团出席此次论坛。根据论坛成果，双方签署了一系列具有战略意义的备忘录与协议，计划共同实施总额超过27亿美元的联合投资项目。

【编译：阿遥】