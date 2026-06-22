世界拳联世界杯中国站：哈萨克斯坦队以5金3铜收官

（哈萨克国际通讯社讯）2026年世界拳联世界杯中国站于6月15日至21日在中国贵州省贵阳市举行。哈萨克斯坦拳击队共获得5枚金牌和3枚铜牌，以8枚奖牌结束本站赛事。

据哈萨克斯坦国家奥委会消息，哈萨克斯坦队最后一枚金牌由艾别克·奥拉尔拜（Aibek Oralbay）获得。在男子91公斤以上级决赛中，他击败德国选手尼基塔·普季洛夫（Nikita Putilov），成功登上最高领奖台。

此前，桑贾尔·塔什肯拜（Sanzhar Tashkenbay，50公斤级）、娜兹姆·科载拜（Nazym Kyzaibay，54公斤级）、维多利亚·格拉菲耶娃（Viktoriya Grafeyeva，60公斤级）和阿布莱汗·朱苏波夫（Ablaikhan Zhussupov，70公斤级）也分别夺得各自级别冠军。

除5枚金牌外，哈萨克斯坦队还收获3枚铜牌。阿依达·阿布科耶夫（Aida Abikeyeva，65公斤级）、瓦列里娅·阿克谢诺娃（Valeriya Aksenova，80公斤级）和迪娜·伊斯兰别科娃（Dina Islambekova，80公斤以上级）均闯入半决赛，最终获得季军。

值得一提的是，在6月20日四分之一决赛结束后，哈萨克斯坦队已有8名拳手提前锁定奖牌席位，确保至少获得8枚奖牌。最终经过半决赛和决赛争夺，哈萨克斯坦队将成绩提升至5金3铜。