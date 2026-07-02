中国石油：有意与哈萨克斯坦合作伙伴深化四大领域合作

（哈萨克国际通讯社讯）中国石油天然气集团有限公司（CNPC）副总裁宋大勇在哈萨克斯坦总统直属外国投资者理事会第三十八次全体会议上表示，数字技术正在重塑全球工业体系、能源行业以及国际合作的新模式。

- 人工智能和数字主权议题与当前全球发展趋势高度契合。在能源和石油化工领域，数字化不仅是推动技术升级的重要工具，更已成为重塑生产流程、提升企业竞争力的战略性因素。近30年来，哈中能源合作已发展成为覆盖油气产业全产业链的综合合作体系。在这一过程中，数字技术已成为提高生产效率的重要工具。 - 他说。

宋大勇表示，未来，中国石油计划与哈萨克斯坦合作伙伴围绕四个重点方向进一步深化合作。

其中，将进一步扩大生产运营数字化应用，在油气田、干线管道和炼油厂引入在线监测和现代化生产管理解决方案。

同时，双方还计划发展智能运维系统，推进设备状态预测和数字化管理工具的应用。

此外，中国石油提出进一步加强人工智能技术合作，将人工智能技术应用于地质勘探、生产流程优化、管理决策和人才培养等领域，其中包括应用“昆仑”大语言模型。

与此同时，双方还将继续推进数据管理体系建设，建立统一的数字化标准，并加强高素质专业人才培养方面的合作。