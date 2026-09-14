中国汽车在哈萨克斯坦走俏 多款车型实现本地化生产

（哈萨克国际通讯社讯）中国汽车品牌在哈萨克斯坦新车市场的份额持续扩大。2026年前8个月，哈萨克斯坦共售出14.4万辆新乘用车和商用车，其中中国品牌汽车销量接近4.5万辆，约占市场总销量的三分之一。

据哈萨克斯坦汽车商业协会（AKAB）数据，截至8月底，共有10款中国品牌车型在哈萨克斯坦的销量突破2000辆，销量排名前20位的中国品牌车型累计售出超过3.3万辆。

其中，长安CS55 Plus以接近4700辆的销量位居中国品牌车型榜首。该车型自2025年夏季起在哈萨克斯坦实现本地化生产，并于今年3月正式进入市场销售。

奇瑞Arrizo 6排名第二，前8个月销量约4000辆。该车型同样于2025年开始在哈萨克斯坦进行本地化生产。

吉利Emgrand以超过3700辆的销量排名第三。

从市场整体情况来看，中国品牌畅销车型已覆盖轿车、跨界车、SUV以及插电式混合动力汽车等多个细分市场。长安、奇瑞、吉利、哈弗、捷途、比亚迪等品牌的多款车型进入销量前20名。

值得注意的是，进入销量前20名的中国品牌车型中，约有一半已经在哈萨克斯坦实现本地化生产。

价格方面，销量排名前五的车型售价大多集中在700万至1000万坚戈区间。插电式混合动力车型比亚迪Chazor的售价则达到约1070万坚戈。

除销量领先的江淮J7和吉利Emgrand外，奇瑞Arrizo 6、比亚迪Chazor以及MG 5等车型也受到哈萨克斯坦消费者关注。