根据哈萨克斯坦金融机构协会分析中心的数据，一至六月双边贸易额同比增长5.9%，达到149亿美元。然而，这一增长完全由进口拉动，进口额激增22.8%。出口则下降约10%。出口下滑主要受全球原材料市场不利形势影响，即石油和金属价格下跌，以及中国需求减弱。

中国在哈萨克斯坦对外贸易中的作用逐年增强。前半年，中国占哈萨克斯坦总对外贸易的比重升至22.6%，较去年同期的20.7%有所提高。但增长全部来自进口侧：中国商品在哈萨克斯坦进口中的份额增至28.6%，而出口份额降至17.8%。

出口结构中，产品多元化趋势明显。食品及农产品出口增加1.64亿美元，交通工具出口增长1.6亿美元。但主要原材料出口锐减：矿产产品减少5.99亿美元，金属出口下滑4.08亿美元。特别是冶金行业，中国需求至关重要。中国金属进口减少4%，直接影响哈萨克斯坦工厂的生产负荷和出口收入。

进口方面，增长势头强劲。前半年从中国进口的商品总额达83亿美元，较去年同期的68亿美元大幅上升。主要增量来自交通工具（+12亿美元）、金属（+2.79亿美元）和化工产品（+2.31亿美元）。

哈萨克斯坦国内消费需求复苏和基础设施项目活跃，推动了对中国商品的需求。同时，中国汽车平均价格下跌14%，进一步刺激进口规模。

中国进口商品不仅主导生产领域，还在消费领域占据优势。食品、家具、建筑材料和大众消费品大量涌入。鞋类和纺织品进口则有所下降。

贸易关系在金融层面也发生变化。结算中使用人民币的比例上升，尤其在加工工业、矿业和贸易领域，人民币交易活跃。这有助于企业降低交易成本。哈萨克斯坦证券交易所中人民币-坚戈交易对成交量增长93%。美元仍为主要结算工具，欧元位居第三。

哈萨克斯坦的通胀形势直接影响对外贸易平衡。年通胀率从8.9%加速至11.8%，受坚戈贬值、关税调整和财政政策活跃影响。中国通胀率仅为0.1%，这使进口商品更便宜，对哈萨克斯坦市场产生一定抑制通胀效应。但国内因素压力较大，无法形成全面缓冲。

总体而言，2025年前半年哈萨克斯坦对华贸易逆差扩大至18亿美元，远高于去年全年4亿美元的水平。这一动态凸显哈萨克斯坦对中国依赖度的上升，以及对外经济联系结构的结构性变化。

【编译：木合塔尔·木拉提】