中国投资者将在塔拉兹建设智能水资源技术工厂

消息称，文件由水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫与黄河勘测规划设计研究院有限公司董事兼总经济师尹德文签署。

这家新的中资企业将专注于生产数字化解决方案。具体而言，产品将包括水资源分配自动监控与管理系统、水位和水质测量传感器、用于灌溉网络调度的软硬件综合体，以及洪水和紧急情况早期预警系统。

工厂的投产将有助于引进和适应中国先进技术，确保知识与经验的转移，并在哈萨克斯坦水利行业推广现代化标准。

该企业有望成为一个集“生产—教育—科研”于一体的综合中心的一部分。除了生产设备外，中心还将负责专业人才的培养、员工技能的提升，以及根据哈萨克斯坦的气候和水文条件调整数字化解决方案。

该项目的实施将有助于提高灌溉系统的效率，减少水资源浪费，并增强哈萨克斯坦的水安全。

努尔吉格托夫表示，双方有意在多个方向上共同努力。首先是灌溉系统的改造，必须强制引入自动化和数字化技术。其次是人才培养。

—在过去两年里，我们与中国企业建立了积极合作。例如，今年已有125名水利专家在中国电力建设集团有限公司的资助下前往中国参加了进修培训课程。-他说。

据此前报道，哈萨克斯坦粮食合同集团积极推动对华出口，今年已运送超9000吨饲料粉。

【编译：阿遥】