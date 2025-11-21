免税配额耗尽叠加中国政策调整 哈萨克斯坦电动汽车市场面临关键转折

哈萨克斯坦电动车保有量激增

近年来，哈萨克斯坦电动车保有量呈爆发式增长。据哈萨克斯坦汽车商业协会数据，截至2025年7月1日，全国注册电动车约1.58万辆，较2023年初增长近10倍。

车龄结构极新：90.5%车龄不足3年，9.1%介于3-10年，超过10年的仅占0.4%。地区分布高度集中：阿拉木图市占全国一半以上，阿斯塔纳占11.9%，阿拉木图州占5.6%。

中国品牌占据绝对主导

2025年新注册电动车中，88%为中国品牌。1-7月销量排名前三的分别为BYD（964辆）、红旗（702辆）、极氪（409辆），市场份额依次为27.3%、18.7%和10%。

这一增长主要得益于欧亚经济联盟框架内的税收优惠与配额制度。2023-2025年三年累计免税进口分别为8443辆、9680辆和1.5万辆，后者于10月14日提前用尽。

配额耗尽后，新进口电动车需缴纳12%增值税及6倍最低工资单位（23,592坚格）的海关手续费。

Фото: Миллий статистика қўмитаси

中国政策转向及其区域影响

中国国务院最新规划将量子技术、生物制造、氢能与核聚变列为优先方向，电动车首次被排除在外。

2010年以来补贴政策推动中国电动车产量从2015年的3.7万辆激增至2024年的110万辆，全球份额超过60%。但目前产能利用率仅70%，行业利润率已降至5%。业内预计2026年起中国电动车出口价格将上调10-20%。

叠加哈萨克斯坦配额取消，短期内区域进口量或下降5-10%，电动车占新车销量比重可能从2025年的15%回落至10%。传统燃油车将暂时受益，但绿色转型进程将放缓。

本土化与产业应对

专家认为，政策双重变化将倒逼中国车企加速向海外转移产能，中亚首当其冲。

今年4月举行的哈中战略对话中，中方正式提出在哈萨克斯坦本地化生产电动车项目。哈方表示全力支持，预计到2030年本地化率达20%，新增就业5万个。哈萨克斯坦丰富的稀土和锂资源也将深度融入中国供应链，实现上下游协同。

Фото: kaz.people.cn

插电式混动成过渡方案

插电式混动车正快速填补市场空白：2023年1700辆、2024年5700辆（增长232%）、2025年前7个月已达6400辆。其中理想L7注册815辆，成为最受欢迎车型之一。

议会与政府立场

“光明之路”党议员沃勒扎斯·努拉利迪诺夫向总理沃勒扎斯·别克帖诺夫提交质询，建议向欧亚经济委员会申请至少延长三年税收优惠、建设5万个充电桩并大力扶持本地组装。

能源部则将中国补贴结束视为中亚深化产业合作的“历史性机遇”。

配额结束对市场影响几何

哈萨克斯坦汽车市场分析与监测机构主任阿尔图尔·米斯卡良指出，中国终止补贴主要针对“灰色出口”。

“中方拟于明年推出的限制措施，旨在防止国内市场新车通过非官方渠道外流。此举意在优化出口支持、保护车企海外声誉——灰色出口车辆无法享受保修与售后，严重损害品牌形象。”

Фото: Мискаряннинг шахсий архивидан

他同时强调，配额取消并不意味着进口全面停滞。

“根据现行规则，即使无配额，电动车进口仍免除海关关税与报废费，仅需缴纳16%增值税。这是对个人进口电动车的唯一变化，进口量不会出现断崖式下跌。”

总体来看，哈萨克斯坦电动车市场正告别“政策红利依赖期”，迈向“产业内生发展期”。短期价格上涨虽会给消费者带来阵痛，但长远看，本土化、区域生产合作与基础设施升级将为可持续绿色交通奠定基础。中亚未来完全有可能从电动车进口地转变为区域绿色制造中心。

【编译：木合塔尔·木拉提】