中国投资者有意在突厥斯坦州建设旅游新设施

据州政府新闻办公室透露，会谈中，哈依普别克向投资者介绍了突厥斯坦州的发展现状和投资环境，并表达了作为可靠合作伙伴的合作诚意。他表示，州政府将为所有投资项目提供全方位支持，确保各项工作顺利推进，并为投资者创造最优的营商条件。

Фото: gov.kz

—突厥斯坦州始终对与外资企业建立合作持开放态度。目前，已有一批由中国投资者参与的大型项目在州内成功落地，特别是在农业和工业领域。州内已为投资者创造了良好的营商环境，并提供了一系列优惠政策，各类工业区和经济区平台建设也日益完善。我们非常欢迎并愿意支持那些能够为旅游业发展创造新机遇的投资项目，-哈依普别克表示。

中国投资者对突厥斯坦州的投资潜力以及当地政府部门提供的全方位政策支持给予高度评价。中方推介了一系列旅游领域的新项目，包括在旅游度假区建设观景平台以及安装“胶囊屋”等创新设施，并表示已准备于今年3月底启动相关建设工作。

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会谈期间，双方就多项关键议题进行了充分交流，并就未来建立互利共赢的合作伙伴关系、进一步提升该州旅游潜力达成一致意见。据悉，这些项目的实施将为突厥斯坦州经济增长注入新的动力，并对当地旅游基础设施的跨越式发展产生积极影响。

【编译：阿遥】