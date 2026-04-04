哈萨克斯坦文化和信息部表示，此次授勋旨在表彰陶明秀在中国媒体空间积极宣传哈萨克斯坦、推广国家文化遗产与旅游资源，以及推动两国人文交流方面所作出的贡献。

在颁奖仪式上，阿依达·巴拉耶娃指出，二级"友谊"勋章是国家级重要荣誉，体现了对其在巩固哈中两国人民友谊与人文联系方面所作努力的高度认可。她表示，陶明秀通过自身平台，使数以百万计的受众更加深入了解哈萨克斯坦丰富的文化遗产、自然风光及旅游潜力。

据了解，陶明秀（网名“陶桃”）于2024年9月首次以受邀媒体博主身份访问哈萨克斯坦。此后，她先后走访阿斯塔纳、阿拉木图以及阿克莫拉州、阿拉木图州、东哈萨克斯坦州和曼格斯套州，并发布超过100条相关内容，总浏览量超过10亿次。2025年5月，她被授予“哈萨克斯坦旅游大使”称号。目前，在其第五次访哈期间，正沿“阿拉木图—阿克套—突厥斯坦”线路开展拍摄，并参与“阿玛勒节”和纳乌鲁兹节相关活动。

哈文化和信息部指出，此次授勋也体现出哈中关系不断深化的大背景。当前，两国关系处于“永久全面战略伙伴关系”的高水平发展阶段。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与中国国家主席习近平保持良好互动，为双边关系持续深化提供了稳定引领。

在人文领域，双方合作持续拓展。2026年为哈中“文化互办年”，为戏剧、电影、展览、创意产业及巡演交流等领域合作提供了重要平台。作为合作成果之一，哈萨克斯坦文化中心已在北京设立，这是哈方在海外设立的首个此类机构，成为推广哈萨克文化、语言与艺术的重要窗口。

与此同时，旅游合作也呈现快速增长态势。数据显示，2024年赴哈中国游客达65.5万人次，2025年增至96.8万人次。2026年3月29日，阿斯塔纳航空公司（Air Astana）开通阿拉木图至上海直飞航线，进一步拓展了两国在旅游、经贸及人文交流方面的合作空间。

【编译：达娜】