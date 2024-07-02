托卡耶夫总统向哈中《睦邻友好的新阶段》文化交流论坛致贺信

哈萨克斯坦文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃向出席活动的代表宣读了哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的贺信。

-尊敬的会议参与者！我向大家就主题为《睦邻友好的新阶段》的哈萨克斯坦-中国文化交流论坛的开幕表示祝贺！该论坛在中国国家主席习近平先生对哈萨克斯坦进行国事访问和上海合作组织峰会框架下举行。具有象征性意义。-总统在贺信中说。

托卡耶夫总统表示，哈中合作关系提升了新的水平，全面战略合作伙伴关系逐年得到加强。对此，人文领域的合作发挥重要作用。

-实际上，文化和艺术是链接国家和文明的“金桥”。上合组织峰会之际，两国文化中心将开始运营。这一举措为两国合作的进一步发展铺平了道路。同时，将在教育、科学和旅游领域开展新的合作项目。我希望今天的论坛能够加强哈中睦邻友好关系。-总统说。

论坛框架下，还举行了哈萨克斯坦和中国联合拍摄的《共同理想》纪录片，以及《平“语”近人——习近平喜欢的典故》第三季的介绍会。

此外，谷米列夫欧亚国立大学与中国中央广播电视总台科研学院，以及哈萨克国家旅游公司和中国中央广播电视总台欧亚总站签署了合作备忘录。

【编译：小穆】