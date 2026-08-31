吉中签署永久睦邻友好合作条约 深化新时代全面战略伙伴关系

习近平与扎帕罗夫签署《吉尔吉斯共和国和中华人民共和国永久睦邻友好合作条约》，以及关于高质量发展新时代全面战略伙伴关系的联合声明。

相关文件体现了双方进一步巩固长期友好关系、深化战略合作的意愿。

交通物流、投资和农业合作进一步扩大

在两国元首共同见证下，吉中双方还交换了数十份双边合作文件，涉及交通物流、投资、农业、数字化和人文交流等多个领域。

其中，双方就通过吉中边境“别迭里”口岸建设横跨乌宗古库什河（琼乌宗古库什河）的新公路桥，以及为口岸配备现代化设备达成协议。

农产品贸易方面，双方签署相关卫生和植物卫生检疫议定书，为吉尔吉斯斯坦向中国市场出口马匹、经规定方式加工的羊肉和山羊肉以及新鲜浆果创造条件。

双方还签署了深化“中国—中亚—欧洲”铁路班列合作以及发展电子商务的谅解备忘录。

地方合作方面，吉尔吉斯斯坦伊塞克湖州与中国西藏自治区、奥什州与四川省分别签署建立友好关系的相关协议。

此次国事访问期间签署的一揽子文件，将进一步推动吉中两国在经济、物流和人文等领域的联系。

据悉，上海合作组织峰会将于9月1日在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行。此外，世界游牧民族运动会开幕式将于8月31日在比什凯克举行。