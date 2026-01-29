中亚涂料展和联合化工展在阿斯塔纳举行

展会开幕式上，哈萨克斯坦工业和建设部工业委员会主席阿扎马特·潘巴耶夫表示，化学工业目前已成为哈萨克斯坦经济的关键产业之一，在加工制造业中的比重约为5.2%。他指出，考虑到丰富的原材料基础和区位优势，哈萨克斯坦化工产业在进一步发展和多元化方面仍具备广阔空间。

据介绍，2025年化工行业产值同比增长10%，达到1.6万亿坚戈。增长主要得益于氨磷、硝酸铵、硝铵等化肥产品，以及聚丙烯和多种无机化工产品产量的提升，其中包括燃料元件、硫酸和磷酸等。

潘巴耶夫表示，当前取得的成果是国家与企业协同推进、综合施策的结果。通过及时解决系统性问题、提升企业管理效率，并实施有针对性的国家支持措施，行业实现了持续稳定发展。

在重点政策措施方面，政府已将部分化工产品移出“国家待遇”清单，同时要求大型零售连锁企业为国产非食品类产品预留最高30%的货架比例。此外，通过赋予哈萨克氮公司（KazAzot）和哈萨克斯坦磷酸盐厂（Kazphosphate）化肥出口专属权，防止补贴化肥被非法出口。

数据显示，2022年至2025年期间，哈萨克斯坦化工产业保持稳定增长，年均增速约为7%。

本次两场展会共吸引来自14个国家的150家制造企业参展，参会人员超过7000人。活动汇聚了化工及涂料行业的主要生产商、供应商、技术专家和终端用户，成为探讨中亚地区行业发展趋势和未来前景的重要商务平台。

【编译：达娜】