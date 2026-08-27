中央选举委员会向新当选库鲁尔泰议员颁发证书

中央选举委员会主席努尔兰·阿布德若夫指出，根据《哈萨克斯坦共和国库鲁尔泰及其议员地位法》相关规定，库鲁尔泰议员的任期和职权自其在中央选举委员会正式登记为议员之日起开始。

中选委副主席穆赫塔尔·叶尔曼在会上作专项报告。他表示，中央选举委员会已制定相关决议草案，对通过五个政党选举产生的145名哈萨克斯坦共和国库鲁尔泰议员进行正式登记。

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具体登记结果为：公正党110名、全哈社会民主党8名、乡村党10名、光明道路民主党8名，以及共和国党9名。

“从现在起，你们就是哈萨克斯坦共和国库鲁尔泰的议员，是行使国家立法权的最高代表机构成员。库鲁尔泰议员是在直接选举权基础上选举产生的，选举活动各阶段均严格按照法律规定组织实施。议员证书是人民信任与选择的结果，而库鲁尔泰议员这一身份，也意味着在座各位肩负着对国家和人民的重大责任。”阿布德若夫强调。

随后，中央选举委员会主席向新当选的库鲁尔泰议员颁发了议员证书和胸徽。

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值得一提的是，哈萨克斯坦首届库鲁尔泰145个议席归属已经确定。从政党构成来看，公正党以110席占据绝对多数；从人员结构来看，女性议员占比超过三成，议员平均年龄约48岁。此外，32名新当选议员曾担任马吉利斯议员，约占库鲁尔泰议员总数的22%。