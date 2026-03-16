中央选举委员会发布新宪法公投初步统计数据

数据显示，截至3月16日8时，哈萨克斯坦全国各地区以及海外设立的全部10,388个投票站的计票工作已全部结束。

—今天上午，各地方公投委员会已提交了计票结果的电子版协议。根据从各州、阿斯塔纳市、阿拉木图市和奇姆肯特市委员会收到的数据，中央公投委员会确定了此次全民公投的初步结果，-中央选举委员会主席努尔兰·阿布德若夫表示。

数据显示，哈萨克斯坦拥有公投投票权的公民总数为12,982,603人。实际参加投票的公民人数为9,127,197人，投票率占法定选民总数的73.12%。

在投票结果方面，支持通过新宪法草案并投下赞成票的公民人数为7,954,667人。这意味着，在参加投票的公民中，支持率达到87.15%，且这一比例在全国所有地区均超过了法定要求。

投票反对公投议题的公民人数为898,099人。

此外，同时选择了两种答案选项的选票共有127,868张。这些选票被认定为有效票，但在计票时未计入结果；另有146,558张选票因无法判定选民真实意志或不符合法定格式，被认定为无效票。

Фото: ОРК

努尔兰·阿布德若夫强调，根据《全民公投法》的规定，如果超过半数拥有投票权的公民参加投票，则公投结果被视为合法有效。

同时，法律还规定，如果拟定议题获得参加投票公民中超过半数的支持，且在全国各州、直辖市及首都中至少三分之二的地区均获得过半支持，则该公投议题被视为通过。

按照法定程序，各地方公投委员会在计票结束后，须将各地区的原始协议原件上报中央公投委员会。

全民公投的最终结论将在中央公投委员会完成最终确认后公布，具体确认日期和时间将另行通知。

以下为哈萨克斯坦各地区支持新宪法草案的具体比例数据：

1. 阿拜州：84.02%

2. 阿克莫拉州：85.64%

3. 阿克托别州：93.96%

4. 阿拉木图州：80.41%

5. 阿特劳州：78.81%

6. 西哈州：81.41%

7. 江布尔州：92.73%

8. 杰特苏州：90.15%

9. 卡拉干达州：83.82%

10. 库斯塔奈州：89.74%

11. 克孜勒奥尔达州：89.97%

12. 曼格斯套州：93.40%

13. 巴甫洛达尔州：94.14%

14. 北哈州：83.10%

15. 突厥斯坦州：92.21%

16. 乌勒套州：83.73%

17. 东哈州：91.51%

18. 阿斯塔纳市：86.32%

19. 阿拉木图市：71.36%

20. 奇姆肯特市：86.88%

【编译：阿遥】