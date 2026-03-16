中央选举委员会发布新宪法公投初步统计数据
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦共和国中央公投委员会正式对外公布了新宪法全民公投的初步统计结果。
数据显示，截至3月16日8时，哈萨克斯坦全国各地区以及海外设立的全部10,388个投票站的计票工作已全部结束。
—今天上午，各地方公投委员会已提交了计票结果的电子版协议。根据从各州、阿斯塔纳市、阿拉木图市和奇姆肯特市委员会收到的数据，中央公投委员会确定了此次全民公投的初步结果，-中央选举委员会主席努尔兰·阿布德若夫表示。
数据显示，哈萨克斯坦拥有公投投票权的公民总数为12,982,603人。实际参加投票的公民人数为9,127,197人，投票率占法定选民总数的73.12%。
在投票结果方面，支持通过新宪法草案并投下赞成票的公民人数为7,954,667人。这意味着，在参加投票的公民中，支持率达到87.15%，且这一比例在全国所有地区均超过了法定要求。
投票反对公投议题的公民人数为898,099人。
此外，同时选择了两种答案选项的选票共有127,868张。这些选票被认定为有效票，但在计票时未计入结果；另有146,558张选票因无法判定选民真实意志或不符合法定格式，被认定为无效票。
努尔兰·阿布德若夫强调，根据《全民公投法》的规定，如果超过半数拥有投票权的公民参加投票，则公投结果被视为合法有效。
同时，法律还规定，如果拟定议题获得参加投票公民中超过半数的支持，且在全国各州、直辖市及首都中至少三分之二的地区均获得过半支持，则该公投议题被视为通过。
按照法定程序，各地方公投委员会在计票结束后，须将各地区的原始协议原件上报中央公投委员会。
全民公投的最终结论将在中央公投委员会完成最终确认后公布，具体确认日期和时间将另行通知。
以下为哈萨克斯坦各地区支持新宪法草案的具体比例数据：
1. 阿拜州：84.02%
2. 阿克莫拉州：85.64%
3. 阿克托别州：93.96%
4. 阿拉木图州：80.41%
5. 阿特劳州：78.81%
6. 西哈州：81.41%
7. 江布尔州：92.73%
8. 杰特苏州：90.15%
9. 卡拉干达州：83.82%
10. 库斯塔奈州：89.74%
11. 克孜勒奥尔达州：89.97%
12. 曼格斯套州：93.40%
13. 巴甫洛达尔州：94.14%
14. 北哈州：83.10%
15. 突厥斯坦州：92.21%
16. 乌勒套州：83.73%
17. 东哈州：91.51%
18. 阿斯塔纳市：86.32%
19. 阿拉木图市：71.36%
20. 奇姆肯特市：86.88%
【编译：阿遥】