14:40, 15 三月 2026 | GMT +5
中央选举委员会：公投投票率突破50%
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦中央选举委员会秘书沙夫卡特·乌帖米索夫透露，截至目前，正在进行的宪法草案全民公投中，已有51.93%具备投票权的公民完成了投票。
根据各州、直辖市及首都阿斯塔纳领土选举委员会提供的汇总数据，截至当地时间14:00，各地区选民投票率如下：
- 阿拜州 — 61.04%
- 阿克莫拉州 — 60.05%
- 阿克托别州 — 61.37%
- 阿拉木图州 — 56.13%
- 阿特劳州 — 56.54%
- 西哈州 — 49.97%
- 江布尔州 — 51.13%
- 杰特苏州 — 59.82%
- 卡拉干达州 — 57.32%
- 库斯塔奈州 — 56.51%
- 克孜勒奥尔达州 — 64.63%
- 曼格斯套州 — 53.14%
- 巴甫洛达尔州 — 53.31%
- 北哈州 — 52.37%
- 突厥斯坦州 — 58.03%
- 乌勒套州 — 52.06%
- 东哈州 — 59.60%
- 阿斯塔纳市 — 40.68%
- 阿拉木图市 — 21.68%
- 奇姆肯特市 — 58.24%
—总体而言，截至14:00，全国共有6,471,378名公民已领取公投选票，占选民名单总人数的51.93%。根据相关法律规定，若具备公投参与权的公民中已有超过半数参加投票，则该公投即被视为合法有效，-乌帖米索夫表示。
【编译：阿遥】