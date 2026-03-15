中央选举委员会：公投投票率突破50%

根据各州、直辖市及首都阿斯塔纳领土选举委员会提供的汇总数据，截至当地时间14:00，各地区选民投票率如下：

—总体而言，截至14:00，全国共有6,471,378名公民已领取公投选票，占选民名单总人数的51.93%。根据相关法律规定，若具备公投参与权的公民中已有超过半数参加投票，则该公投即被视为合法有效，-乌帖米索夫表示。