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    14:40, 15 三月 2026 | GMT +5

    中央选举委员会：公投投票率突破50%

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦中央选举委员会秘书沙夫卡特·乌帖米索夫透露，截至目前，正在进行的宪法草案全民公投中，已有51.93%具备投票权的公民完成了投票。

    中央选举委员会：公投投票率突破50%
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

     

    根据各州、直辖市及首都阿斯塔纳领土选举委员会提供的汇总数据，截至当地时间14:00，各地区选民投票率如下：

    1. 阿拜州 — 61.04%
    2. 阿克莫拉州 — 60.05%
    3. 阿克托别州 — 61.37%
    4. 阿拉木图州 — 56.13%
    5. 阿特劳州 — 56.54%
    6. 西哈州 — 49.97%
    7. 江布尔州 — 51.13%
    8. 杰特苏州 — 59.82%
    9. 卡拉干达州 — 57.32%
    10. 库斯塔奈州 — 56.51%
    11. 克孜勒奥尔达州 — 64.63%
    12. 曼格斯套州 — 53.14%
    13. 巴甫洛达尔州 — 53.31%
    14. 北哈州 — 52.37%
    15. 突厥斯坦州 — 58.03%
    16. 乌勒套州 — 52.06%
    17. 东哈州 — 59.60%
    18. 阿斯塔纳市 — 40.68%
    19. 阿拉木图市 — 21.68%
    20. 奇姆肯特市 — 58.24%

    —总体而言，截至14:00，全国共有6,471,378名公民已领取公投选票，占选民名单总人数的51.93%。根据相关法律规定，若具备公投参与权的公民中已有超过半数参加投票，则该公投即被视为合法有效，-乌帖米索夫表示。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 统计 全民公投 宪法改革
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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