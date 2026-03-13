中央选举委员会：公投当天全国设10402个投票站

阿布德若夫称，相关负责人已实地走访全国20个地区，调研各基层选举委员会的工作情况以及公投组织筹备进度。

—投票站的物资准备、技术准备、基础设施保障以及信息保障工作均严格按照既定要求稳步推进。对于调研过程中发现的部分技术性和组织性问题，我们已在现场进行了研判，并采取了相应的解决措施，-阿布德若夫说道。

与此同时，外交部无任所大使叶尔兰·阿勒姆巴耶夫宣布，公投当天将在全球54个国家设立70余个海外投票站。

—考虑到中东地区军事政治局势持续紧张，以及部分国家安全等级较低的实际情况，我们决定不在10个国家设立投票站。这样一来，在公投当天，哈萨克斯坦驻54个国家的海外代表机构共将设立71个投票站，-他说。

他同时指出，目前登记在册、将在海外参加投票的哈萨克斯坦公民共有14230人。

综合统计，在关于宪法改革的全民公投当天，哈萨克斯坦境内及海外设立的投票站总数将达到10473个。

【编译：阿遥】