中央选举委员会专家：新宪法下选举制度更加突出政党责任

她指出，在新的选举制度下，选民作出选择时关注的对象将不再只是候选人个人。

—过去，选举竞争更多围绕候选人个人展开，而在新的制度框架下，政党的地位更加突出。选民投出的不仅是一张支持某位候选人的选票，更是在选择一种致力于改善民众生活的发展理念、一套价值主张以及推动这些理念落实的团队。通过这样的方式，选民能够判断一个政党是否具备治理国家的能力。可以说，如今公民作出的选择，已经不仅仅对应某一位候选人，而是与其所代表的政治政党紧密联系在一起，-埃乌巴克洛娃表示。

她认为，随着制度不断完善，对候选人的要求也将发生相应变化。