中央选举委员会专家：新宪法下选举制度更加突出政党责任
（哈萨克国际通讯社讯）7月8日，哈萨克斯坦中央选举委员会专家理事会召开第六次会议，与会专家围绕新宪法框架下选举立法的实施问题进行了专题研讨。理事会成员尹迪拉·埃乌巴克洛娃表示，新选举立法将进一步强化政党的政治责任。
她指出，在新的选举制度下，选民作出选择时关注的对象将不再只是候选人个人。
—过去，选举竞争更多围绕候选人个人展开，而在新的制度框架下，政党的地位更加突出。选民投出的不仅是一张支持某位候选人的选票，更是在选择一种致力于改善民众生活的发展理念、一套价值主张以及推动这些理念落实的团队。通过这样的方式，选民能够判断一个政党是否具备治理国家的能力。可以说，如今公民作出的选择，已经不仅仅对应某一位候选人，而是与其所代表的政治政党紧密联系在一起，-埃乌巴克洛娃表示。
她认为，随着制度不断完善，对候选人的要求也将发生相应变化。
—如今，每一位候选人不仅代表个人，更代表着所属政党的整体形象。因此，一名议员的失误，也会被视为整个政党的失误。政治责任不再只是个人责任，而是由政党共同承担。政党对其议会团队的责任，也不再止于选举结束，而是贯穿整个任期，-她说。