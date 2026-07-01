哈萨克斯坦中央选举委员会介绍库鲁尔泰议员选举时间安排

据他介绍，依法登记注册的政党享有提名库鲁尔泰议员候选人的资格。各政党须向中央选举委员会提交参选名单，并附上党内最高代表机构会议纪要的相关摘录。

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

根据已公布的日程安排，候选人提名工作将于2026年7月2日启动，并于7月13日18时截止。

—政党名单的登记程序包括多个环节。具体而言，中央选举委员会将在接收候选人材料后，会同政府授权机构对其是否符合法律规定进行审核。其中一项基本条件是，候选人必须拥有哈萨克斯坦共和国国籍，并在过去10年内持续居住在哈萨克斯坦境内，-他表示。

按照计划，党派名单登记工作将于2026年7月23日18时前全部完成。

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穆赫塔尔·耶尔曼表示，竞选宣传将在党派名单完成登记后正式启动，并于2026年8月22日零时结束，整个竞选宣传期为29天。

此外，各选区范围及投票站选举委员会组成人员名单将于7月16日前向社会公布。选民名单将在8月2日前移交至各投票站，并自8月7日起向选民开放查询和核对。

—2026年8月22日为竞选静默日。投票将于8月23日当地时间7时至20时进行。投票结束后，各投票站选举委员会将立即开展计票工作，库鲁尔泰议员选举结果将在10日内正式确认，-他总结道。

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当天举行的中央选举委员会会议还审议并通过了《关于批准〈2026年8月23日哈萨克斯坦共和国库鲁尔泰议员选举筹备及举行主要活动日程安排〉的决议》草案。