习近平访哈：哈中元首会晤有何期待

合作影响力提升

32年前，即1992年1月3日，哈萨克斯坦和中国建立了外交关系。此后，两国签署了许多文件来加强双边关系。 1995年，中国政府作为核国家保障了哈萨克斯坦的安全，1999年两国边界问题得到彻底解决。

“上海五国”框架下，根据1996年在上海和1997年在莫斯科签署的《关于在边境地区加强军事领域信任的协定》和《关于在边境地区相互裁减军事力量的协定》，两国同意裁减驻扎在边境地区的武装部队，并每年共同审查有关情况。

此后，两国关系不断深化，目前已成为彼此的主要经济合作伙伴。例如，从1992年到2021年，哈萨克斯坦与中国的贸易额从3.68亿美元增长到252.5亿美元，即增长了近70倍。此后一段时期，哈萨克斯坦与中国双边贸易指数如下：

Инфографика: Kazinform

国家元首托卡耶夫此前表示，到2030年，中国与中亚之间的贸易额完全有可能达到1000亿美元。同时，通过增加商品种类来增加出口也很重要。例如，哈萨克斯坦可以向中国出口135种不同的非原材料商品。哈萨克斯坦投资最少的农业产业，2022年与中国的贸易额超过7.8亿美元。当前，我国向中国供应小麦超过100万吨。 2017-2022年，输往中国的油籽增长了3.5倍，植物油增长了2倍。中国的市场广阔，输送的货物很受欢迎，所以这对哈萨克斯坦来说是一个很好的机会。

去年，两国间铁路运输货物量达2800万吨（不包括其他货物），创历史新高（2022年该数据为2300万吨）。其中1260万吨属于哈萨克斯坦。

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在哈萨克斯坦对外贸易关系中，中国到2022年稳居第二位，去年一季度超过俄罗斯跃居第一。 “一带一路”计划的主要计划是开辟一条直达欧洲的陆路通道。也就是说，哈萨克斯坦被认为是通往旧大陆的桥梁。因为，海运至少需要45天，每天的支出达1.78亿美元。在这方面，领土辽阔的哈萨克斯坦发挥特殊作用。若中国要优化物流，将与哈萨克斯坦有着紧密关系。中国需要一个清晰的、信守诺言和履行承诺到底的稳定国家。

今年六月，双方签署了多项协议。近日，哈萨克斯坦副总理塞热克·朱曼哈林在乌鲁木齐出席第三届“哈萨克斯坦—中国”地区间论坛。此次活动签署了17份合作文件，总价值达6.29亿美元。因此，两国企业的合作项目范围将会进一步扩大。

哈中过境运输和国际陆海多式联运发展十分成功。双方开设了7个稳定运营的港口、5条跨境油气运输管道、2条跨境铁路线和1个国际跨境合作中心。

迈向新的《黄金30年》阶段

众所周知，在大多数情况下，双方的会晤不会在没有重要协议和重大项目的情况下举行。这一次，两国领导人可能会提出新的倡议。此时，我们采访了政治学家哈兹别克·迈科勒迪诺夫，询问可能会有什么样的新闻。

Фото: Қазбек Майгелдиновтің жеке мұрағатынан

-中国国家主席习近平在上合组织峰会前亲自访问哈萨克斯坦表明双边关系处于高水平，以及可能会有新的经济协议。因为重要的文件往往是在这样的访问中签署的。协议有可能主要包括以下几个方向：一是投资协议。当前，双方都对绿色经济、交通、新技术和农业领域的新协议感兴趣。中国对有机农产品有需求。另一方面，中国正在征服世界各地的汽车市场，可以利用它来增加我国境内的新车制造厂的数量。

二是基础设施项目。有可能启动铁路、公路现代化、物流中心和港口发展等新项目。因为，在“一带一路”倡议框架下，连接欧洲和中国的铁路和公路，以及经过库鲁克的港口正在建设当中。相信这会向各个方向持续下去。-他说。

据他介绍，第三是主要贸易协定的话题，其中包括合资企业的协商。当前，多家哈中企业成功运营。现在，可以朝着新技术的方向迈出一步。反过来，中国无疑会对这些关系感兴趣。

-中国在哈萨克斯坦的利益是明确的。例如，两国元首的频繁会晤体现阿斯塔纳和北京关系的重要性。特别是在经济合作方面，两国互为主要合作伙伴。对中方来说，不仅农产品，旨在加强能源安全的原材料也很重要。在获取资源方面，对石油和天然气，以及各种矿产都很有趣。最后，国家的政治稳定和安全是实现这一切的必要条件。哈萨克斯坦在支持中亚稳定方面发挥着至关重要的作用。上合组织框架下的两国关系主要机制也在此。-迈科勒迪诺夫说。

专家还表示，哈中关系的未来将由几个主要因素决定。其中之一是技术合作，因为现在我们生活在数字时代，增加高科技、数字化、创新，特别是科学领域的合作将使两国走在最前沿。进一步深化能源设施建设、成立合资企业、农业发展等经济项目合作很重要。此外，《中间走廊》的建设也发挥重要作用。

-下一步当然是基础设施建设。一年前，两国政府签署了开发跨里海国际运输走廊的协议。正如哈萨克斯坦总统托卡耶夫所说，我们需要增加我国的过境潜力，使其成为物流枢纽。从这个角度来看，“中间走廊”是改善贸易和商品流通的有效工具。这一点双方都很明白。-他总结道。

因此，从专家的讲话中我们了解到，中国国家主席访问哈萨克斯坦期间，将讨论联合重大项目的话题，并可能达成一些协议。这样一来，两国领导人之间的关系、议会间和政党间的合作将被认为是未来保持政治连续性和推动经济发展的主要内容。

【编译：小穆】