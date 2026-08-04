中央选举委员会主席会见独联体议会间大会观察团

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦中央选举委员会主席努尔兰·阿布德若夫会见独立国家联合体议会间大会（独联体议会间大会）国际观察团代表，双方就即将举行的库鲁尔泰议会代表选举筹备工作及观察团工作计划进行了交流。

据哈萨克斯坦中央选举委员会消息，阿布德若夫表示，独联体议会间大会观察团长期参与哈萨克斯坦各项选举观察工作，双方保持着良好的合作关系。

他还回顾了观察团今年3月参与监督哈萨克斯坦新宪法全民公投的情况，并高度评价观察团在当时展现出的专业性和客观性。

会谈中，阿布德若夫向观察团介绍了总统倡议实施的各项改革措施，以及选举法律的新变化和本届选举的各阶段安排，并介绍了选举基础设施建设、选民宣传等工作情况，重点介绍了保障残障人士选举权利的相关措施。

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双方指出，哈萨克斯坦将为国际观察员执行观察任务创造一切必要条件，保障各观察团顺利开展工作。

会谈结束后，国际观察员按照惯例举行媒体吹风会，并回答记者提问。

哈萨克斯坦库鲁尔泰议会代表选举将于8月23日举行。目前，全国登记选民为1260.5788万人，将选举产生145名库鲁尔泰议会代表，任期5年。中央选举委员会已完成7个政党候选人名单登记，平均竞争比例接近4人竞争1个议席。