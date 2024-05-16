哈中医疗领域专家就人工智能在医学中的使用进行讨论

在进一步深化两国卫生领域交流合作的框架下，中国专家代表团一行的10名专家学者，与阿拉木图市第四市立临床医院的医护人员们共同以学术交流形式举行圆桌会议。

阿拉木图市第四市立临床医院院长比尔詹·多斯马伊洛夫说：

- 拥有470个病床位的我院，正在积极向成为创伤学和骨科区域中心的方向发展。当前，我院有11个专门的结构单位，可以涵盖整个创伤护理周期。在通过机器人进行大型关节置换术方面，我们通过引入人工智能技术取得了重大突破。在哈萨克斯坦，第四市立临床医院是首个拥有这方面经验技术的医疗机构。

Фото: Алматы қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

据了解，对通过使用3D打印钛合金植入物实现骨缺损重建的研究和临床应用，是当下阿拉木图市第四市立临床医院与中国创伤学领域专家们开展学术合作的主要方向之一。

此次组织中国医生代表团来访，是为了提高创伤科医疗服务质量，交流经验，提升医务人员素质。

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此次医疗技术访问活动期间，阿拉木图第四医院与中国两家医疗结构的管理层之间就继续开展学术交流和实践，建立长期稳定和合作关系等达成了共识。

【编译：木合塔尔·木拉提】