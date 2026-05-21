哈中将建立联合粮食贸易平台 推动农产品合作升级

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦农业部消息，哈萨克斯坦农业部副部长叶尔梅克·肯贾汗吾勒日前会见中国国家粮食和物资储备局局长刘焕鑫，双方就深化农业合作、扩大农产品贸易等议题举行会谈。

会谈期间，双方围绕双边农业合作现状与前景、农产品贸易扩展、投资项目落实以及粮食安全保障等问题交换意见。

叶尔梅克·肯贾汗吾勒表示，中国始终是哈萨克斯坦农业领域最重要的战略伙伴之一。

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数据显示，2025年哈中农产品贸易额同比增长36.8%，达到19.7亿美元；2026年1月至3月，该指标同比增长61.7%，达到6.97亿美元。

其中，哈萨克斯坦对华农工综合体产品出口2025年同比增长35.3%，达到14.3亿美元。主要出口产品包括饲料、植物油、亚麻籽、葵花籽以及菜籽油等。2026年前三个月，对华出口额进一步同比增长82.4%，达到5.5亿美元。

目前，哈中两国已签署34类农产品输华议定书，其中包括21类植物类产品和13类动物类产品。获得对华出口资格的企业已达3601家。

中国国家粮食和物资储备局局长刘焕鑫表示，哈中农业合作潜力巨大，中方有意持续扩大优质农产品进口。

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他指出，哈萨克斯坦是中国保障粮食安全和构建稳定农产品供应链的重要合作伙伴，中方愿进一步加强务实合作，扩大贸易规模，并支持粮食贸易、物流及农产品加工领域的联合项目。

双方特别讨论了签署粮食及油料作物长期供应合同、建设物流枢纽和“陆港”、以及农产品储存与加工技术交流等议题。

此外，数字化粮食贸易体系建设也成为会谈重点。哈方表示，希望借鉴中方在数字化粮食交易平台建设方面的经验。

会谈结束后，双方就建立哈中联合粮食贸易平台达成一致。该项目将根据“一带一路”倡议框架下《中国—中亚国家行动计划》推进实施。

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据了解，该平台将依托中方现有国家级互联网粮食交易平台建设，未来两国企业可通过竞价交易及直接谈判等方式开展粮食贸易。

平台重点交易品类将以大豆及其他油料、油脂类农产品为主。

此外，哈萨克斯坦农业部与中国国家粮食和物资储备局还签署了谅解备忘录；哈萨克斯坦国家粮食合同公司（哈国粮）也与中国国家粮食和物资储备局粮食交易协调中心签署合作协议。

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Photo credit: Agriculture Ministry

【编译：达娜】