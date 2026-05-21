哈中将共同建设“绿色”垃圾发电项目 总投资达1455亿坚戈

据介绍，湖南军信环保是中国及中亚地区垃圾焚烧发电领域的重要企业之一，拥有丰富的大型项目建设经验。

此次会谈是双方此前对话的延续。此前，双方已就阿拉木图市垃圾能源化处理项目签署投资协议。

根据规划，该联合投资项目总投资额为1455亿坚戈。总理别克帖诺夫表示，环境保护已被写入哈萨克斯坦新宪法，成为国家优先发展方向之一。政府当前的重要任务，是通过吸引投资与先进技术，推动生态现代化项目落地。

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别克帖诺夫指出，哈中两国领导人——哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与中国国家主席习近平，为双边经贸关系发展创造了广阔机遇。中国是哈萨克斯坦最重要的经贸伙伴之一，政府欢迎湖南军信环保进入哈萨克斯坦市场，并愿为双方合作项目提供全面支持。

湖南军信环保董事长戴道国表示，项目将于5月29日正式启动建设，预计两年内建成投运。项目将引入更加现代化的城市生活垃圾处理模式，通过垃圾回收与能源转化实现绿色发电。

项目建成后，预计每年可减少约20万吨二氧化碳排放，每年节约约80万立方米垃圾填埋空间，并实现稳定绿色能源供应。

根据规划，工厂每日最高可处理约2000吨垃圾，发电能力可达60兆瓦。项目建设期间预计创造至少700个临时工作岗位，正式投运后将提供120个长期就业岗位。

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戴道国表示，公司有信心在两年内全面完成建设任务。他指出，哈萨克斯坦总统及政府正在积极推动国家绿色发展，公司希望通过这一大型项目，为哈萨克斯坦绿色转型和吸引投资作出切实贡献。

此外，项目还计划建设三个“绿色中心”，用于保障稳定供电、为数字化解决方案提供能源支持，并在冬季为工业用户及城市提供清洁供热。

与此同时，项目还将推动技术引进、零部件本地化生产、本土人才培养以及生态环保文化建设。

会谈结束后，总理别克帖诺夫责成相关政府部门继续做好项目协调工作，确保项目按期投入运营。

【编译：木合塔尔·木拉提】