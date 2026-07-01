哈中将联合培养水利领域专业人才

（哈萨克国际通讯社讯） 据哈萨克斯坦水资源和灌溉部消息，哈萨克斯坦与中国高校将启动联合培养水利领域专业人才项目。

哈萨克斯坦水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫会见了中国驻哈萨克斯坦特命全权大使韩春霖。双方就两国水资源领域合作的重点议题进行了讨论。

双方重点就水利人才培养合作交换了意见。今年9月，哈萨克斯坦国立水管理与灌溉大学计划与华北水利水电大学启动联合教育项目。目前，双方正就为哈萨克斯坦学生提供中国高校奖学金事宜进行磋商。

Фото: gov.kz

此外，双方还在推进依托哈萨克斯坦水利科研院，在塔拉兹市与中国三峡电力职业学院合作设立培训中心的相关工作。

据了解，今年5月，哈萨克斯坦首批水利领域专业人员已赴华参加专题培训，学习中国在水资源管理体系规划与实施以及水生态环境综合治理等方面的经验。

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此次培训根据哈萨克斯坦国家企业“Kazvodkhoz”与中国电建集团国际工程有限公司签署的谅解与合作备忘录，以及哈萨克斯坦水资源和灌溉部与中国水利部签署的谅解与合作备忘录组织开展，相关费用全部由中方承担。预计今年年底前，将有约200名哈萨克斯坦水利领域人员赴华接受培训。

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会谈期间，努尔詹·努尔吉格托夫还与韩春霖就中国企业参与哈萨克斯坦境内水利基础设施项目建设，以及跨境水资源分配谈判进展等议题交换了意见。