哈中将共建水利专业联合学院 培养水资源领域技术人才

水资源和灌溉部新闻处消息，根据规划，该联合学院将聚焦水务行业工人和中级专业技术人员的培养。双方将共同制定学院的组织法律模式，结合水资源行业实际需求，优先开发重点专业方向的教育培训方案，并就课程设置达成一致。

项目还将引入中国合作伙伴参与学院建设，包括在水利设施开展生产实习、推行双元制教学模式、共同制定教学计划、实验室建设以及专业技能提升培训方案。

此外，学院将组织学员学术交流，包括短期实习和模块化学习模块，并研究毕业生学历资格互认及在水资源领域就业安置相关事宜。

水资源和灌溉部科学与创新技术司司长拉扎特·朱西波娃表示：

“该项目将由中方出资实施。学院建成后将为水务行业输送合格的技术工人和中级专业人才。同时，我们正与中国合作伙伴合作，对现有从业人员开展技能提升培训。今年，Power China公司将资助200名哈萨克斯坦学员赴华学习。去年，已有125名水务专业人员在中国完成进修。”

此项合作是哈中两国在水利领域深化务实交流的重要举措，将有效提升哈萨克斯坦水资源管理人才队伍的专业水平和技术能力，为两国水资源可持续利用与跨界合作提供坚实人力资源支撑。

【编译：木合塔尔·木拉提】