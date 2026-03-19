21:10, 19 三月 2026 | GMT +5
中国企业将在阿克套市投资建设一座联合循环燃气发电厂
（哈萨克国际通讯社讯）据能源部消息，哈萨克斯坦能源部和阿克套能源公司有限责任合伙企业达成投资协议，将在阿克套市建设一座装机容量为 160 兆瓦的联合循环燃气发电厂 (CCGT)。
该文件由哈萨克斯坦能源部长叶尔兰·阿肯热诺夫和阿克套能源有限公司负责人葛立春（音译）签署。阿克套能源有限公司成立于2024年，是哈萨克斯坦与中国最大的能源公司之一——中国华电集团合资成立的。
该项目总成本约为1080亿坚戈，其中70%的资金将由中方合作伙伴提供。这座位于曼格斯套核电站厂址的联合循环燃气发电厂计划于2027年6月投入运营。
根据协议，将创造300多个就业岗位。此外，哈萨克斯坦专家将获得年度奖学金，赴中国专业大学攻读“电力工程”硕士学位。同时，还将建立一套人员进修和继续教育体系。
协议结束后，该联合循环电厂将无偿移交给MAEK LLP公司。该项目旨在缓解该地区的电力短缺，提高电力供应的可靠性，并增强西部能源系统的稳定性。此前，该公司也已开始着手扩建MAEK LLP公司的现有产能。
目前，全国共有4座联合循环发电厂正在建设中。这些新电厂将为南部地区提供电力和热力。在克孜勒奥尔达州，一座装机容量为240兆瓦的联合循环发电厂目前正处于调试阶段。在突厥斯坦州，一座装机容量为1吉瓦的大型项目正在建设中。在阿拉木图，一座总装机容量为1.1吉瓦的现代化联合循环发电厂正在CHPP-2和CHPP-3厂址建设中。这将为该市提供可靠且环保的能源。
【编译：小穆】