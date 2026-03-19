中国企业将在阿克套市投资建设一座联合循环燃气发电厂

该文件由哈萨克斯坦能源部长叶尔兰·阿肯热诺夫和阿克套能源有限公司负责人葛立春（音译）签署。阿克套能源有限公司成立于2024年，是哈萨克斯坦与中国最大的能源公司之一——中国华电集团合资成立的。

该项目总成本约为1080亿坚戈，其中70%的资金将由中方合作伙伴提供。这座位于曼格斯套核电站厂址的联合循环燃气发电厂计划于2027年6月投入运营。

根据协议，将创造300多个就业岗位。此外，哈萨克斯坦专家将获得年度奖学金，赴中国专业大学攻读“电力工程”硕士学位。同时，还将建立一套人员进修和继续教育体系。

Фото: Энергетика министрлігі

协议结束后，该联合循环电厂将无偿移交给MAEK LLP公司。该项目旨在缓解该地区的电力短缺，提高电力供应的可靠性，并增强西部能源系统的稳定性。此前，该公司也已开始着手扩建MAEK LLP公司的现有产能。

目前，全国共有4座联合循环发电厂正在建设中。这些新电厂将为南部地区提供电力和热力。在克孜勒奥尔达州，一座装机容量为240兆瓦的联合循环发电厂目前正处于调试阶段。在突厥斯坦州，一座装机容量为1吉瓦的大型项目正在建设中。在阿拉木图，一座总装机容量为1.1吉瓦的现代化联合循环发电厂正在CHPP-2和CHPP-3厂址建设中。这将为该市提供可靠且环保的能源。

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【编译：小穆】